Винних немає: як Київ підкидає Чернігівщині токсичні відходи

Тема утилізації відходів у поточному році в Україні набула значної популярності. Спершу через події на полігоні під Львовом, потім через значну кількість повідомлень із різних регіонів країни про виявлення стихійних сміттєзвалищ з нібито теж львівським сміттям. Звісно, добровільно у місцевих громад немає бажання до свого сміття приймати ще й чуже. А якщо ні в кого не спитати? Просто привезти у зручне затишне місце і залишити? Що буде? Як виявилося – майже нічого.

18 жовтня Державна екологічна інспекція у Чернігівській області повідомила про виявлення несанкціонованою звалища люмінесцентних ламп на території колишньої свиноферми поблизу села Змітнів Сосницького району, що розташоване за 110 км від обласного центру Чернігівщини. Відпрацьовані лампи (за попередніми підрахунками, близько 35 тисяч штук) невідомі вивантажили просто обабіч дороги. Під час перевірки небезпечних відходів встановити осіб, які допустили вказане правопорушення, Держекоінспекції не вдалося. Але на картонних упаковках ламп зазначені адреса, назви та номери навчальних закладів міста Києва.

Як уточнили в екологічній інспекції Чернігівської області, відпрацьовані люмінесцентні лампи відносяться до промислових відходів першого класу і класифікуються, як надзвичайно небезпечні. Вони створюють загрозу для навколишнього природного середовища, життя і здоров’я людей.

Справа в тому, що скляні трубки таких ламп містять ртуть. 3-5 мг, начебто, небагато. Але, якщо лампу розбити, то тільки з однієї в повітрі може опинитися близько 50 кубометрів отруйних ртутних парів. Отруєння ртуттю, яка ще й має властивість накопичуватися в організмі, завдає непоправної шкоди здоров'ю людини. Зокрема, вона токсично діє на нервову, травну та імунну системи, на легені, нирки, шкіру і очі.

Саме тому «утилізація» люмінесцентних ламп і на полігонах побутових відходів є небезпечною. Що вже говорити про безконтрольні сміттєзвалища. «Це несе в собі серйозні проблеми для навколишнього середовища у вигляді чималої кількості ртутної пари», - зауважує еколог, співголова Асоціації зелених України Ярослав Задесенець.

На сьогодні, за словами заступника начальника Державної екологічної інспекції в Чернігівській області Валентини Дзюби, екологи відібрали проби ґрунту навколо звалища ламп, однак можливості їх утилізувати не мають, як і повноважень для цього. Навіть для того, щоб зібрати лампи, співробітникам екоінспекції необхідні спеціальні засоби захисту, оскільки частина ламп вже розбилася.

«Основне питання зараз до поліції, хоча ситуацією займається і прокуратура. Адже не виключено, що освітні заклади передали відпрацьовані лампи на утилізацію якомусь підприємству, сплатили кошти, а підприємство просто викинуло все», - зауважила посадовець.

Наразі інспекція направила листи до Сосницької РДА, Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та Управління ДСНС у Чернігівській області з вимогою вжити невідкладних заходів щодо ліквідації цих відходів.

Також екологи Держекоінспекції підраховують завдані збитки. Зокрема, зробили запит до Держгеокадастру щодо приналежності земельної ділянки на якій виявили небезпечні відходи. «Коли ми розрахуємо збитки, то, за ходом слідства, знатимемо, кому їх пред’явити. Якщо лампи будуть визнані як нечійне майно, то утилізацією повинна буде займатися райдержадміністрація, якщо ж будуть встановлені винні особи, то збитки стягуватимуть з них», - пояснила Валентина Дзюма.

У свою чергу голова Сосницької РДА Валентин Очередько відразу заявив, що у бюджеті коштів на утилізацію ламп немає. «У районному бюджеті зайвих коштів немає», - підкреслив він.

Мовляв, місцева адміністрація теж зробила все від неї залежне – повідомила в ОДА, поліцію і прокуратуру. Також у РДА готові допомогти транспортом, якщо буде у цьому потреба.

Втім, Очередько переконаний, що знайти винних – елементарно, адже на картонних коробках викинутих ламп вказані навчальні заклади з адресами. І навіть якщо припускати, що на Чернігівщині насмітили не освітяни, а підприємство, якому вони здали лампи на утилізацію, то і його знайти, за логікою речей, не так складно.

У Головному управління Національної поліції в області УНІАН повідомили, що питання про відкриття кримінального провадження наразі вирішується. Документують факт незаконного звалища екологи та працівники ДСНС. І за їхніми матеріалами відповідне рішення прийматиметься поліцією чи прокуратурою. Загалом, відкриття кримінального провадження можливе за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля), що карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поки що такого рішення немає. Але інформація про подію внесена в Єдиний реєстр.

У прес-службі прокуратури Чернігівської області також уточнили, що про ситуацію поінформовані і тримають її на контролі.

І про ціну питання. Як вже було зазначено вище, люмінесцентні лампи належать до небезпечних відходів, що містять ртуть, тому їх знищення передбачає проведення спеціальної процедури - демеркуризації. Підприємства, що займаються утилізацією такого виду відходів, повинні мати необхідні дозволи та ліцензію. «Правильна» утилізація передбачає, що скло ламп може повторно використовуватися у виробництві. Також повторно може використовуватися і перероблена ртуть. Складова ламп люмінофор має бути захоронена, а пластмаси та клей - спалюються.

На одному з київських підприємств, яке займається утилізацією, у тому числі, і такого роду відходів, обсяг у понад 30 тисяч люмінесцентних ламп назвали значним. Вартість знешкодження однієї лампи, за їхніми розцінками, – 4,20 гривень. Але, за таких обсягів, на підприємстві готові знизити ціну до «оптової» - до 3 гривень за штуку.

Втім, відразу попереджають, що, у разі потреби утилізувати такі відходи як люмінесцентні лампи, варто бути уважними, шукаючи підрядника. Адже той, хто візьметься виконати роботу за 1 гривню, може просто відвезти небезпечне сміття до найближчого лісу чи яру. Що, ймовірно, і сталося поблизу села Змітнів.

…Розбиті лампи, а частина на стихійному звалищі є саме такою, – це відкрите джерело надходження парів ртуті у навколишнє середовище. І доки різні служби та інстанції вирішують, кому утилізувати ці відходи, а також шукають винних, лампи забруднюють навколишнє середовище.

Ірина Синельник