Небезпечні звалища

Грибовицьке сміттєзвалище – одне з найбільших в Львівській області полігонів, куди викидають сміття. Знаходиться воно за декілька десятків кілометрів від Львова і діє вже понад 55 років. Незважаючи на те, що у 2004 році закінчився його термін експлуатації, розміри його території (понад 33 гектари) збільшуються з кожним днем, і вже давно почали виходити за рамки дозволених.

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Мешканці найближчих сіл вже неодноразово виходили на протести та просили місцеву владу закрити звалище, адже в спеку людям просто немає чим дихати. Щороку посадовці обіцяють розібратися з проблемою, втім за рішучі дії ніхто не береться. Декілька років тому виникло питання і про можливе будівництво сміттєпереробного заводу, або ж про відкриття нового сміттєзвалища. Але і на сьогодні про вирішення цього питання не йдеться. Головним чином, за відсутності ділянки під новий полігон для відходів…

Трагедія, що сталася на Грибовицькому сміттєзвалищі 30 травня, коли, після завершення гасіння пожежі рятувальниками, на полігоні стався обвал сміття, під який потрапили люди, повинна привернути якомога більше уваги до стану звалищ твердих побутових відходів в Україні.

Причини і наслідки займання

З приходом цьогорічної спеки Грибовицьке сміттєзвалище почало горіти, а токсини, які утворюються внаслідок згоряння шкідливого сміття, почало розносити до сусідніх сіл та районів. Точної причини займання сміття не встановлено. Але, за версіями фахівців, це може бути або висока температура повітря, або ж залишений недопалок.

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Сміття на звалищі горіло майже дві доби і погасити вогонь надзвичайникам було дуже важко. Хоча площа займання була невеликою, вогонь охопив відходи не лише на поверхні, а й всередині. В цьому і є найбільша загроза, зауважують екологи, адже сортуванням сміття в області, в принципі, ніхто не займається. Тому на звалищі опиняються як продовольчі відходи, так і пластик, поліетилен і деревина, які, після згорання, виділяють шкідливі речовини. Найперше небезпечно це для людей, які живуть найближче, і хоча поки що немає потреби евакуювати населення, людям все ж радять якомога рідше виходити на вулицю. «Там є багато побутових відходів, але, крім того, є і будівельні матеріали: пінопласт чи поролон. Від спалювання цих речей в атмосферу виділяються діоксини, оксиди азоту, сірки та навіть свинець. Всі ці токсини, так чи інакше, впливають на здоров’я людей, які живуть поблизу. Зараз там знаходитись не можна в принципі, бо ці речовини можуть призвести до отруєння», - вважає еколог Міжнародної благодійної організації «Екологія-право-людина» Алла Войціховська.

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Загалом, після згоряння сміття утворюються аерозолі, які потрапляють в грунт та розповсюджуються на навколишні території. «В даному випадку ця трагедія є локальною. Тобто, вийти за межі області поки не може. Однак все залежить від того, як з проблемою будуть боротися. Якщо знову почнеться задимлення, то це вже призведе до набагато серйозніших наслідків», - вважає еколог Мирон Колодко.

На сьогодні у львівському комунальному підприємстві (ЛКП) «Збиранка», до якого і належить сміттєзвалище, проводяться пошуки працівників ДСНС, які прибули на звалище гасити небезпечну пожежу, і яких «накрило» купою у понад 100 тисяч кубометрів відходів.

Порушення технічних норм

Експерти наголошують, що сміттєзвалище вже давно в аварійному стані, а кількість відходів на ньому значно перевищує межі дозволеного. Крім того, там порушено всі технічні норми, і це також могло призвести до пожежі. «Правильно би було накривати відходи грунтом, коли назбирується певна їх кількість. Тобто, робити прошарування. Тим самим - перекрити доступ повітря до сміття і зменшити ризики займання. Але цим ніхто не займався. Через те, що там є такі технічні порушення, це могло призвести до самозаймання», - зазначає Колодко.

Однак, це не найбільша проблема на сміттєзвалищі, яке вже призвело до декількох смертей. Одна з найголовніших загроз на сьогодні полягає у тому, що на полігоні дала тріщину дамба зі шкідливим токсином – інфільтратом. «Інфільтрат – це дуже шкідлива токсична речовина, а дамба, що його утримувала, дала тріщини. Якщо вона прорве, двометрова хвиля затопить найближчі села. Це буде значно гірше, ніж Чорнобиль», – говорить депутат Жовківської міської ради Ігор Муравський.

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Наразі надзвичайними займаються укріпленням дамби. Аадже, якщо вона прорве, то всі токсичні речовини підуть в грунт, а найближчі населенні пункти залишаться без питної води. Через дощі, які прогнозують синоптики, збільшиться кількість інфільтратів у озері біля Грибовицького сміттєзвалища, а отже існує загроза витоку отрути.

Рекультивізація замість закриття

Рекультивувати сміттєзвалище в області намагаються вже не один рік. Міський голова Львова Андрій Садовий вже неодноразово обіцяв виправити ситуацію та припинити вивіз сміття на полігон. Але до діла так і не дійшло. За останні роки, відколи триває конфлікт зі сміттєзвалищем, сорок три інвестори з чотирнадцяти країн світу пропонували вирішити проблему з переробкою сміття у Львові. Однак, жодна з цих пропозицій не викликала зацікавлення в міської влади, й усі фірми отримали відмову у співпраці. «Я теж пропагував ідею з будівництвом заводу (сміттєпереробного - УНІАН) або будь-яке інше вирішення питання. І інвестори були, і гроші можна було знайти. Але, на жаль, ніхто з місцевої влади цього не підтримав. В цьому питанні все вирішує корупція. Є люди, яким це сміттєзвалище вигідне», - вважає еколог Мирон Колодко.

Свої послуги для вирішення проблеми сміття на Львівщині пропонували фірми із США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Австрії, Нідерландів, Мальти, Чехії, Польщі, Туреччини, Латвії, Росії, України. Активісти в один голос кажуть, що проблема у місцевій владі, яка, на їхню думку, спеціально гальмує вирішення питання. Зараз влада пропонує мешканцям сісти за стіл переговорів та разом вирішити, що робити зі сміттєзвалищем надалі. Втім, мова про закриття полігону не йде. Зараз лишень думають про заходи з рекультивізації. «Є збудований трубопровід, побудована насосна станція. Вона функціонує, і в міську каналізаційну мережу закидається цей фільтрат», – пояснив начальник управління житлового господарства міста Юрій Голець.

Активісти ж не довіряють словам міської влади, і, скориставшись «сміттєвою» трагедією і тим фактом, що до Львова зараз прикута увага центральної влади, навіть створили електронну петицію щодо відставки Садового. « За службову халатність, корупцію в мерії та саботування спорудження сміттєпереробного заводу на місці Грибовицького сміттєзвалища, що призвело до екологічного лиха та низки трагічних подій довкола цієї катастрофи», - зазначено в петиції.

Сам же мер, замість того, щоб роз’яснити ситуацію активістам, які у вівторок, 31 травня, прийшли на сесію міської ради, до людей навіть не вийшов. Втім, наголосив, що місто вже має домовленості з ЄБРР, який готовий дати кошти на рекультивацію звалища.

Увага на державному рівні

Щороку мешканці найближчих сіл протестують і просять владу закрити звалище. Не маючи віддачі, зараз люди взялися до рішучих дій і самостійно перекривають дорогу до полігону для сміттєвозів. Однак це вже не вперше. І це жодного разу не вирішило проблеми. На думку Колодко, і не вирішить.

За його словами, сьогодні вивіз сміття у Львові тимчасово припинили, але після ліквідації наслідків пожежі і обвалу, який забрав життя працівників ДСНС, сміття знову вивозитимуть у Грибовичі. «Мешканці навколишніх сіл почнуть протестувати, але не думаю, що це зупинить вивіз сміття. Це найбільший полігон в області, і якщо туди не дозволять вивозити відходи, то все місто буде у смітті», - говорить він.

Наразі міська рада виділила з резервного фонду бюджету міста 14,25 млн грн на ліквідацію наслідків обвалу, а ЛКП «Збиранка» повинне заплатити штраф.

На жаль, вирішення цих точкових питань не вирішить проблеми загалом. Цивілізоване поводження з відходами, комплексна програма експлуатації і, врешті решт, закриття сміттєзвалищ, строки безпечного використання яких давно вийшли за межі, потребує прискіпливої уваги на державному рівні.

Вікторія Доскіч