Браконьєри у законі

...«В Одеській області прикордонники затримали двох браконьєрів зі 100-кілограмовою білугою, занесеною до Червоної книги України»… «У Карпатах вбили червонокнижного бурого ведмедя»… «У Яремче на базарі завжди можна купити м'ясо оленя»… «На морське узбережжя хвилями винесло кілька десятків мертвих дельфінів, які стали жертвами браконьєрів»… Подібні новини мало не щодня з’являються в стрічках інформаційних агенцій та новинних сайтів. Найстрашніше, що попри обурення громадськості через такі брутальні факти, з боку контролюючих органів зокрема і держави в цілому – реакція або квола, або взагалі – ніяка. І зрозуміло чому. Бо багато тих людей, хто має наводити порядок в царині екології, самі промишляють незаконним бізнесом в цій сфері, або його, як кажуть, «кришують».

Як усе було

Отже, 14 листопада 2017-го на Facebook у групі «Небайдужа Рахівщина» користувач Василь Шемота повідомив про те, що на Закарпатті лісничий Устеріцького лісництва ДП «Рахівське ЛДГ» Володимир Кабаль разом із своїм сином, депутатом Рахівської міської ради Михайлом Кабалем полює на червонокнижних тварин. Підтвердження – фото горе-мисливців з вбитими тваринами.

«Лісничий Кабаль В. Ю. зі своїм сином Кабаль М. В. відстрілюють рись та тетерука, які занесені до Червоної книги України. Також хочу нагадати, що лісничий ДП «Рахівське ЛДГ» Кабаль В.Ю. є головою РТМР «Говерла», а його син Кабаль М. В. – заступник голови РТМР «Говерла». Виходить так, що браконьєром є сам лісничий Устеріцького лісництва ДП «Рахівське ЛДГ». Чи прикриють і надалі ДП «Рахівське ЛДГ», Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства та поліція, лісничого-браконьєра Кабаля В.Ю?», – написав Василь Шемота.

Певна річ, реакція та такий зухвалий випадок не забарилася. Фото та пост поширилися зі швидкістю лісової пожежі, про факт почали писати численні засоби масової інформації. Громадськість обурена, і є цьому причина: ще не встиг вщухнути скандал з приводу впольованого червонокнижного бурого ведмедя та олениці знову ж таки на Закарпатті, ба більше – на території Карпатського біосферного заповідника, як тут же – новий.

Ситуація із впольованою риссю в горах Рахівського району ще більш цинічна з огляду на те, що за день до оприлюднення події, а саме 13 листопада 2017-го, прес-служба Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства оприлюднила прес-реліз, в якому йдеться про… «полювання на браконьєрів»: «Працівники лісомисливських господарств Тячівщини та Рахівщини влаштували полювання. Правда, за браконьєрами… Щоб захистити звірів, співробітники лісомисливгоспів постійно влаштовують об’їзди всіх угідь. Кожного, хто попався на браконьєрстві, чекає великий штраф і конфіскація зброї. За сезон таких порушників виявляють кілька десятків».

Уявімо весь парадокс ситуації: хто «полює на браконьєрів»? Звісно, працівники лісового господарства… Тобто, зранку полювали нібито на порушників, а вже після обіду, як тільки спровадили з очей журналістів, самі подалися стріляти звіра. І якщо якийсь інший мисливець сказав би, що нібито не знає, що полював на рідкісну тварину, то працівники лісгоспів якраз ОБОВ’ЯЗКОВО знають, які червонокнижні тварини знаходяться на підконтрольних їм територіях…

Винних відсторонили, справу порушили…

Скандал розгорівся, Держлісагентство відреагувало: «У зв’язку з оприлюдненою 13 листопада інформацією в соціальній мережі Facebook щодо «відстрілу рисі та інших тварин, занесених до Червоної книги України» лісничим Устеріцького лісництва державного підприємства «Рахівське лісове дослідне господарство», Державне агентство лісових ресурсів повідомляє, що незаконний відстріл тварин є злочином, за який передбачена відповідальність. Держлісагентство жорстко засуджує будь-які подібні дії, особливо, якщо вони могли бути вчинені працівниками лісової галузі України». «Наразі лісничого відсторонено з посади і розпочато розслідування Закарпатського ОУЛМГ та Державного агентства лісових ресурсів» - додали у прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ).

Відреагував і партійний бос Михайла Кабаля (він був обраний депутатом Рахівської міськради від Радикальної партії) Олег Ляшко – прокоментував на своїй особистій сторінці у Фейсбуці поведінку однопартійця у різкому тоні, назвавши його «садистом-вбивцею» та «звірем у людській подобі». Згодом головний радикал також повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради, що розпорядився вигнати Кабаля з лав РПЛ.

Відтак відзвітували і поліція, і прокуратура – за фактом незаконного полювання на території Закарпатської області вже розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 248 КК України – незаконне полювання. Санкція статті 248 Кримінального кодексу України (порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України) передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Чи покарають? Треба буде слідкувати

Все це – хоч якийсь результат. Насправді зараз важливіше інше: як стверджують екологи, факти браконьєрства в Карпатах – явище поширене. Про це в першу чергу свідчать шкури червонокнижних тварин, які можна купити на базарах Гуцульщини, як то кажуть, «з-під поли», або й свіже м'ясо оленів та ведмедів….

Проте явище настільки добре приховується, що про це довідатися практично нереально. Хіба що можуть спрацювати, як у даній ситуації на Закарпатті, «внутрішні розбірки». Саме так вважає еколог Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» Петро Тєстов. На його думку, нинішня ситуація стала наслідком банальної помсти: «Нещодавно працівники Рахівського ДЛГ виявили факти браконьєрства з боку працівників Карпатського біосферного заповідника – ті, скоріше за все, незаконно вбили ведмедя та самицю оленя. У відповідь родичі працівників заповідника (так, тих самих, яких затримали на браконьєрстві) викладають фотки як браконьєрять працівники лісгоспу – ті, в свою чергу, незаконно вбили рись та глухаря».

Підтверджує цю думку й кандидат біологічних наук, еколог ГО «Екосфера» Оксана Станкевич-Волосянчук: «Скандал, який зараз шириться мережею Facebook через впольованих лісовою охороною Карпатського біосферного заповідника червонокнижного ведмедя бурого та самки оленя, а потім лісовою охороною Устеріцького лісництва Рахівського держлісгоспу червонокнижних рисі та тетерука, є скоріше випадковим збігом обставин, коли сторони браконьєрів «грали» один проти одного. Зазвичай, думаю, браконьєри живуть дружно. За практичної бездіяльності правоохоронних органів».

Науковець додає, що факти браконьєрства в Україні почастішали не зараз – останніми роками в ЗМІ регулярно повідомлялось про незаконне та варварське полювання на зубрів, лосів, оленів і завжди ці гучні справи не завершувались нічим.

«Але це не єдине, що усі ці справи поєднує, - зауважує Станкевич-Волосянчук. - Їх поєднує те, що браконьєрами завжди виявляються або високопоставлені особи – депутати, представники правоохоронних органів, або ж власне працівники лісової охорони – лісники, які одночасно є і мисливцями».

Винних не покарають?

Петро Тєстов припускає, що максимальне покарання, яке отримують усі учасники цих скандалів – це звільнення з роботи. «Ніхто не сяде. І угіддя у користувачів не відберуть. При чому, не тільки через саботаж правоохоронців. А і через недосконале законодавство в цій сфері, – уточнює Тєстов. – І поки не буде комплексно досліджено питання браконьєрства, проаналізована судова практика, досвід досудового розслідування, не будуть внесені відповідні зміни в законодавство, не будуть проведені тренінги для слідчих, суддів, прокурорів, поки хоча б у кількох користувачів не заберуть угіддя за браконьєрства – нічого не зміниться. І такі історії будуть регулярно спливати у Фейсбуці».

Як приклад того, що справді покарання – довга й часто безперспективна справа, Станкевич-Волосянчук нагадує ще один факт. Йдеться про випадок, який стався у лісах Великобичківського державного лісового мисливського господарства (ДЛМГ) у лютому 2016 року, коли у пресі також писали про добутого у браконьєрський спосіб самця оленя директором цього лісгоспу та головним мисливствознавцем.

«За «висновками» комісії, створеної у Великобичківському ДЛМГ для службового розслідування за фактом «виявлення самця оленя без ознаку життя в урочищі «Гать» у Кобилецько-Полянському лісництві», директор лісгоспу разом з головним мисливствознавцем мирно гуляли собі лісом з власними мисливськими рушницями у «період тиші», коли полювання заборонено. Аж раптом побачили оленя, який з невідомих причин… умлів. Тоді мисливствознавець, мабуть, з переляку – «безпідставно застосував особисту мисливську зброю по туші загиблого оленя». За це його просто звільнили з роботи. Висновків ніхто не зробив. Гадаю, що найбільше, що очікує фігурантів історій полювання на червонокнижних тварин, це також звільнення з роботи. Доки у нас будуть саме такі розслідування, ніякої відповідальності за браконьєрство в Україні не буде», - коментує еколог.

Вона також нагадує, що на сьогодні в Україні відсутня ефективна система моніторингу чисельності червонокнижних видів тварин. Як і система моніторингу стану довкілля взагалі. Тому дуже важко сказати, як впливає браконьєрство на популяцію цих видів. Але факт того, що, наприклад, в українських Карпатах налічується 150-200 особин ведмедів, а в сусідній Румунії їх до 8 тисяч, - залишається фактом.

Як виглядає Україна в очах Європи?

«Імідж країни, де навіки зостаються мігруючі тварини з сусідніх Польщі, Румунії, Словаччини, Білорусі з причин браконьєрства, за Україною закріпився вже давно, - коментує Станкевич-Волосянчук. – У мисливців та науковців європейських країн на цей рахунок існує навіть анекдот. І це не весело, а дуже сумно. І поки в країні не запрацюють державні інститути влади та правоохоронна система, ситуація буде лише поглиблюватись».

З цього приводу Петро Тєстов додає, що, очевидно, що з боку європейських інституцій жодних санкцій не буде. Мовляв, рись – не настільки рідкісний вид, аби це призвело до якогось міжніродного скандалу. «Водночас варто відмітити, що перший з фактів браконьєрства відбувся на території Карпатського біосферного заповідника, який зараз є одним з реціпієнтів коштів уряду ФРН, які вони видали Україні на установи природно-заповідного фонду, і якщо керівництво заповідника не наведе лад з браконьєрством – то це вже може призвести до скандалу», - каже він.

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І ще кілька слів про браконьєрство: аби переконатися, наскільки явище поширене, достатньо пройтися оселями окремих жителів гірських районів чи… приватними садибами. Безкарність стала також очевидною, що без жодного остраху опудалами впольованих тварин горе-дизайнери щедро декорують приміщення готелів та ресторанів. Про це теж пишуть у соцмережах. Наприклад, як стверджують користувачі соцмереж, родині героя даного матеріалу, мисливця, який вполював рись, належить приватний готель, «прикрашений» оленячими рогами, головами тварин тощо – садиба «Снігові вершини» на Драгобраті.

Усе це – у вільному доступі в мережі Інтернет, це бачать тисячі користувачів, сотні відвідувачів самої садиби – і всім байдуже. Найприкріше, вважають екологи, що невдовзі й про цей скандальний факт усі забудуть, ніякого розслідування комплексного ніхто не буде робити.

Побачимо, як буде цього разу.

Наталія Петерварі