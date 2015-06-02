У новому національному парку на півночі Росії вже хочуть дозволити промисловий вилов риби

Промисловий лов наваги в Унській губі Білого моря, що входить до національного парку "Онезьке Помор'я", буде дозволено.

Як пише ТАСС, про це повідомив журналістам тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Архангельської області Ігор Орлов за підсумками зустрічі з міністром природних ресурсів та екології РФ Сергієм Донським.

"Є вже законопроект, який дозволяє ситуацію узаконити, виправити і забезпечити промисловий лов наваги в Унській губі, - сказав Орлов. - Законопроект знаходиться на виході з уряду для внесення до Держдуми".

При створенні національного парку "Онезьке Помор'я" до нього включили акваторію Унської губи Білого моря. Це позбавило місцеві риболовецькі колгоспи можливості вести тут традиційний промисел наваги, оскільки промисловий і прибережний лов у національних парках заборонено законом.

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Президент РФ у червні минулого року за підсумками наради в Архангельську доручив Мінприроди РФ спільно з Росриболовства у термін до 1 жовтня 2014 року розглянути питання щодо можливості ведення промислового лову наваги в межах Унської губи Білого моря.

Національний парк "Онезьке Помор'я" - один з наймолодших в країні. Його створено у лютому 2013 року на площі 201 тисяча гектарів, включаючи 21 тисячу гектарів акваторії Унської губи Білого моря. Діяльність парку спрямовано на збереження природних комплексів Онезького півострова Архангельської області, зокрема рідкісних і тих, що перебувають під загрозою зникнення, об'єктів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги РФ, унікальних масивів реліктових тайгових лісів - останніх у Європі, а також культури і життєвого укладу поморського населення.