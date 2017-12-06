Кожне восьме немовля на планеті потерпає від забруднення повітря - ЮНІСЕФ

Майже 17 мільйонів немовлят у світі змушені дихати токсичним повітрям, що може зашкодити розвитку їхніх мізків. Про це в середу, 6 грудня, повідомив у звіті Дитячий фонд Організації об'єднаних націй (ЮНІСЕФ), повідомляє Deutsche Welle.

Загалом у світі проживає 136 мільйонів дітей віком до року, тобто забруднене повітря загрожує кожній восьмій такій дитині.

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За даними ЮНІСЕФ, 12,2 мільйона з цих маленьких дітей проживають у Південній Азії. Ще 4,3 мільйона загрожених немовлят живуть у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні в умовах, коли забрудення повітря перевищує норму в шість разів. "Частки-забруднювачі шкодять не лише дитячим легеням, що розвиваються, але й розвитку їхніх мізків - а отже, їхньому майбутньому", - заявив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.

Звіт фонду закликає батьків вживати заходів для захисту дітей від забрудненого повітря, а також спонукає органи влади інвестувати в чисті відновлювані джерела енергії. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб рівень забруднення повітря не перевищував 20 мікрограм на кубічний метр.

Як повідомляв УНІАН, вчені встановили, що кожна шоста смерть у світі викликана забрудненням навколишнього середовища.