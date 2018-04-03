Нетрадиційні авто для чистого повітря

В багатьох містах світу відомі акції, коли громадян закликають на один день відмовитись від пересування автомобілем або ж громадським транспортом. Такі акції проводять, щоб привернути увагу до забруднення повітря автомобільними вихлопами. І, хочу долучаються до них далеко не всі, але багато хто погодиться, що, активно користуючись автомобілями, шкоди ми завдаємо і природі, і людському організму.

Вважається, що викиди, які потрапляють в атмосферу з автомобілів, становлять 90% загальної кількості забруднюючих речовин. А вплив вихлопних газів може бути причиною різного роду важких захворювань. І особливо страждають жителі великих міст.

Шкода від вихлопів

Тривалий контакт з вихлопними газами автомобіля призводить до ослаблення організму, знижує імунітет. Попри те, дорослий організм чи малий, вплив вихлопних газів однаково негативний. Люди, які помирають від інфарктів, хворіють на судинні захворювання, страждають через злоякісні пухлини, могли б жити набагато довше, якщо б знаходилися в чистому середовищі. Адже не секрет, що у людей, що живуть в гірській чистій місцевості, тривалість життя на 30% довше, ніж у міських жителів, де безліч автомобілів.

Втім, кількість автомобілів у містах і на автотрасах з року в рік збільшується. Екологи вважають, що там, де кількість їх перевищує одну тисячу на 1 квадратний кілометр, середовище можна вважати зруйнованим. Бо забруднення поверхні землі викидами транспортних засобів відбувається поступово, але зберігається надовго. Тобто, навколо будь-якої дороги, великої автомагістралі, ґрунт переповнений неокисненими металами та канцерогенами. Найбільш поширеним і найтоксичнішим із транспортних викидів є свинець. Санітарна норма вмісту свинцю у ґрунті – 32 мг/кг. Разом з тим, за даними екологів, вміст свинцю на поверхні ґрунту, наприклад, біля траси Київ-Одеса в Україні наближається до 1000 мг/кг. У більшості рослин при вмісті свинцю понад 3000 мг/кг починається пригнічення. Для тварин небезпечним є вміст 150 мг/кг свинцю у їжі. Більше того, як наслідок цього накопичення, вживання і рослинної, і тваринної їжі впливає на людський організм.

У Голландії, аби позбутись такої проблеми, дозволяють використовувати під посіви землю, яка знаходиться на відстані 150 км від дороги. А у США з обох боків доріг та магістралей з інтенсивним рухом будують захисні смуги шириною 100 м. Якщо ж проїхатись будь-якою трасою у Україні, скрізь можна побачити засіяні попри дорогу поля…

«На жаль, реальних способів захистити себе від вихлопів автомобілів, при їх сучасній кількості, не існує», – коментує ситуацію співголова Асоціації зелених України, еколог Ярослав Задесенець.

На його думку, питання створення законодавчих баз, які суворо регламентували би допустиму кількість вихлопних газів у повітрі, знаходяться у компетенції держави. «Тут абсолютно не треба вигадувати велосипед, адже достатньо взяти за основу, скажімо, європейський досвід зі збільшення на дорогах електрокарів», - вважає експерт.

Тим паче, останнім часом, як альтернативу звичним автомобілям українцям все більше пропонують купувати електромобілі - в українському ринку зацікавлені такі компанії-виробники як Tesla та Nissan.

Переваги і недоліки електрокарів

Серед переваг таких авто – дешева заправка. Найекономніші з електрокарів споживають, у середньому, 10 кВт на 100 км. Також немає ніяких мастил, фільтрів тощо. Єдине, про що треба буде піклуватись - ходова. Обслуговуватися такі автівки можуть на будь-якій СТО, а вартість послуг – в рази менша, ніж у звичайних авто. Вагомим плюсом є і те, що автомобіль абсолютно безшумно пересувається. І звичайно ж, ніяких вихлопних газів, а використання електроенергії в електромобілях відбувається до п’яти разів ефективніше, ніж у звичайних автомобілях.

Разом з тим, є і мінуси. Перш за все - висока вартість батареї. Хоча виробники й дають гарантію на 10 і більше років, електрокар на той час уже сам вийде з ладу. Очікується, що при збільшенні виробництва вартість на батареї впаде. Але деякі виробники вже планують здавати батареї в оренду.

Крім того, пробіг таких авто без підзарядки не може похвалитись великими відстанями, тому за місто на такій машині не поїдеш (після 100 км шляху рекомендується підзарядити авто).

Втім, на думку еколога Ярослава Задесенця, сьогодні можна впевнено говорити, що електромобілі – наше найближче майбутнє. Однак посприяти поширенню електрокарів, або автомобілів з водневим двигуном, який, замість чадного газу викидає у повітря звичайну водяну пару, в Україні повинна держава. Однією з задач, за словами еколога, може стати стимулювання росту продаж електрокарів та автомобілів з альтернативними видами палива через усілякі податкові, акцизні та інші пільги при покупці таких авто. Крім того, потрібно створювати під такі автомобілі сучасні автозаправки. «Адже, якщо в заможних США, Японії або в Європі абсолютно не проблема знайти заправку для електрокара чи автомобілю з водневим двигуном, то в Україні це важко. На жаль, сьогодні справа така, що для підзарядки екологічно чистого авто, потрібно тягнути вночі шнур електропроводів із власної розетки», - розповідає Ярослав Задесенець.

Екологічність альтернативних автомобілів

Разом з тим, варто окремо зазначити вплив таких автомобілів на екологію, бо він також існує. «Звісно, що електромобіль, на відміну від двигуна внутрішнього згорання, несе майже нульове навантаження на навколишнє середовище. За повної відсутності шкідливих викидів в атмосферу, у цьому аспекті можна говорити лише про необхідність час від часу утилізувати непотрібні вже запчастини», - говорить співзасновник Асоціації зелених України.

Іще одна проблема для екології, пов'язана з електромобілями, викликана процесом виробництва і подальшої утилізації батарей. Як правило, в них вельми часто зустрічаються токсичні хімічні елементи. Поки електрокари залишаються екзотикою, проблема не є гострою, проте в разі зростання їх популярності, доведеться вирішувати й цю проблему.

Наразі у ТОВ Тесла Клуб Україна наголошують, що ці проблеми не є суттєвими. «Принцип роботи електромобіля передбачає набагато меншу кількість деталей, що, у свою чергу, збільшує екологічну складову виробництва електромобілів… Утилізація батарей відбувається виробниками в замкнутому циклі. Термін придатності електромобіля значно більший, ніж звичайного авто, адже електромотор є набагато простішим і практично не зношується. Термін придатності батареї є більшим ніж 10 років і її, з часом, можна буде поміняти на потужнішу і з більшим запасом ходу», - повідомляють у компанії.

Втім, головною проблемою для розповсюдження таких авто є їхня достатньо висока ціна. У травні поточного року, задля забезпечення енергетичної незалежності України, спрощення доступу громадян до новітніх розробок і технологій та популяризації перспективного екологічно чистого виду транспорту, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про скасування мита на ввіз електромобілів до 1 січня 2020 року. Але, зробивши перший крок, інших не відбулося.

Разом з тим, навіть висока вартість екологічно чистих електрокарів може замінити українцям вартість «лікування» навколишнього середовища.