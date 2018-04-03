Новий керівник управління екології Житомирської ОДА Оксана Ревенко: "Кожна річка, як і людина, повинна мати паспорт"

- 19 вересня ви приступили до роботи як новий керівник управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації. Серед іншого, ви є фахівцем у галузі земельного права та у сфері містобудування, раніше, ще перед призначенням на цю посаду брали участь у роботі обласної робочої групи з ефективного використання в області земельних ресурсів як незалежний консультант. Як ви плануєте вирішувати проблему, скажімо, подолання негативних екологічних наслідків незаконного видобутку бурштину, адже це питання для нашої області є одним з найбільш актуальних?

- Справа в тому, що взагалі питаннями перевірок займається екологічна інспекція і в даному випадку це — не наша компетенція взагалі, тому що у нас більше йде надання дозволів на тверді викиди та на викиди в атмосферне середовище. Тут у даному випадку ми підпорядковуємося законодавству, займаємося дозвільною системою, тут йдеться про те, щоб надати дозвіл чи не надати його. Стосовно видобутку бурштину до нас не звертаються.

Значно частіше тут мова йде про викиди в атмосферне повітря і відповідно по цих видах діяльності тут діє дозвільна система, яка працює через ЦНАП і працює досить професійно. Там діють фахові спеціалісти, які чітко знають свою роботу і питання надання чи ненадання дозволу вирішується виключно в рамках закону. На жаль, ми навіть не маємо права перевіряти, коли, скажімо, є розроблений проект і виїхати та перевірити кількість цих викидів в атмосферне повітря, то ми не можемо, бо не маємо на це право і це одразу ж буде втручання у господарську діяльність і на нас одразу ж можуть подавати до суду. Тому, на жаль, наші функції , здебільшого, адміністративні.

- Вирішення яких екологічних проблем області ви бачите першочерговим і які завдання ставите перед собою на цій посаді?

- Ну, екологічна проблема у нас сьогодні, на жаль, по всій Україні і сама страшна - це тверді відходи, я думаю, вона зачіпає кожного громадянина і в Україні, і в кожному місті і, на жаль вже і по селах. І, мабуть, для мене це - одне з пріоритетних питань. Я не скажу, що вже завтра я готова представити проект того, як вирішити ці питання, бо до цього часу у нас в Україні воно проходить дуже складно і дуже тяжко. Ті проекти, які пропонують, наприклад, закордонні інвестори, коштують неймовірні гроші для області. Ми спілкувалися із спеціалістами і вони розповідали варіант, коли Фінляндія запропонувала свій проект вартістю у 3 млн доларів. Тут йдеться про сміття, яке поділяється на різні відходи — і пластик , і склотара, і всілякі відходи виробництва…. Одне з найбільш проблематичних питань тут — поділ цих відходів, тому що не скрізь є ці сортувальні ящики і люди не завжди відповідально до цього підходять. Я колись вже сміялася і казала, що, мабуть, треба кожного громадянина міста вивезти на полігон сміття і, можливо, тоді людина замислилася б над цією проблемою, бо починається усе з того, що просто кидається сміття на вулиці чи залишається після себе на березі річки чи озера, а потім інші люди приходять і кажуть : «Чому тут такий сморід, чому тут так брудно?».

- А скільки на території нашої області сміттєзвалищ та полігонів?

- Кількість сміттєзвалищ на території області складає 845, а полігонів - 5.

- А чи є у вас думки з приводу того, щоб залучити інвестора для будівництва сміттєпереробних заводів, чи яким чином це можна буде вирішувати?

- Це більше – компетенція управління економіки чи заступників голови облдержадміністрації. У нас зараз більше стоїть інше питання: є фонд, з якого можна оплачувати наукові роботи, практичні розробки саме в напрямку того, що стосується екології. Це - водний фонд, земля, повітря, ті ж самі тверді відходи. Наразі Житомирський державний технологічний університет розробляє відповідну програму: є науковий керівник, є відповідна робота і нам самим цікаво побачити пропозиції з позицій науки, що можна зробити.

Тут йдеться про наукову роботу під назвою «Наукове обґрунтування забезпечення екологічно- безпечного збирання, транспортування, зберігання, оброблення і захоронення відходів». Там будуть рекомендація щодо того, що можна зробити з цими твердими відходами. Поки що у них початок роботи і ми сподіваємось, що це буде серйозна і корисна робота, яка варта тих коштів, які за неї будуть сплачені.

Ще стоїть питання кадастру водних об'єктів, бо у нас дуже багато в області малих річок, ставків і так далі, в якому вони стані. Так, от з цього фонду можна оплачувати роботи із паспортизації річок. Такі роботи можуть виконувати проектні організації, які мають відповідні ліцензії. Думаю на майбутнє проводити з ними такі роботи. Бо там, де ставки, орендарі самі замовляють документи і паспорти на деякі ставки вже існують, але хочеться бачити більш детальну інформацію, я чула, що в Коростені зараз проблематична ситуація з річкою і відповідно зараз також один з університетів взяв на себе роботу з аналізу річки Уж і паспортизації її. Вони самі не можуть це робити і ми будемо їм пропонувати, щоб вони зв'язалися із нашими водниками. Щоб хай і не на всю річку, а хоча б на частину її, скажімо, біля міста, на ту, частину, яка проблематична, буде зроблено паспорт цієї річки Уж. Саме він дає інформацію про неї, про те, які річки у неї впадають, та який її стан.

- А що, хіба раніше не було паспортів у річок?

- Не на всі. Ще у 90 -х роках паспорту не було, але робився аналіз річки Уж і вивчався її стан, а паспорту як такого не було. Але ж це - як паспорт людини, там усе прописано і там вже ти знаєш інформацію про річку на певний момент.

Тому як перспективу я для себе розглядаю створення в області окремо водного і земельного кадастрів. Треба для цього дуже серйозні кошти і тут треба буде говорити з розробниками, хто що може запропонувати, тому що кадастри міст у нас вже існують, а кадастри областей, наскільки я знаю, крім Земельного кадастру (нашої публічної карти, куди зводиться повністю вся інформація по землям, які надані в користування), то поки що такої кадастрової карти немає обласного рівня, а вона потрібна. Ми вже 20 вересня зі спеціалістами обговорювали, що це — дуже важливий напрямок роботи. (20 вересня ОДА озвучила, що на Житомирщині планують створити регіональний геопортал містобудівного кадастру, де буде зібрано усі містобудівні дані про міста, райони та об’єднані територіальні громади Житомирщини - УНІАН).

- Наступна проблема — це забруднення річок Случ і Хомора. Чи має те ви, як керівник екологічного департаменту, плани щодо подолання цього негативного явища?

- Мені про це відомо, тому що батьки живуть у Новограді-Волинському на річці Случ, про яку ви говорите, і я виросла на цій річці. Тому для мене це болісна ситуація, як і для всіх. Тут ми можемо і будемо співпрацювати з екологічною інспекцією області. І ми завжди готові йти їм назустріч. Співпраця є і будь-яку інформацію управління надає і надаватиме цій інспекції.

- Як ви плануєте будувати роботу свого департаменту, чи будуть кадрові зміни і за що плануєте взятися першочергово?

- Будь- які кадрові зміни можливі тоді, коли попрацював в управлінні деякий час з людьми, бачив кожного спеціаліста, чого він вартий у роботі і тільки тоді, я вважаю, нова людина має право приймати будь-які кадрові рішення. На сьогоднішній момент я бачу, що люди досить професійні, знають свою роботу та надають вичерпну інформацію з будь-якого питання. Тому поки що я не ставлю для себе питань кадрових змін. Швидше, для мене стоїть питання того, що у нас є земельний сектор, який наразі повністю вакантний і я вважаю за доцільне зробити так, щоб він працював. Вважаю, що земельні питання повинні детально вивчатись. Вони виносяться в адміністрації на розгляд комісії, голова приймає певні рішення, але управління екології у ці питання не заглиблюється, тому що цим займається Держгеокадастр. Виходить, що адміністрація цими питаннями не займається, в той же час відповідальність за рішення несе. Якщо ж запрацює наш земельний сектор, ми зможемо, серед іншого, вести реєстр договорів оренди, який на сьогодні ніхто не веде та вирішувати інші питання.

- Дякую за розмову та бажаю успіху у роботі.

Зоя Юхимчук