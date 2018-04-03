На Житомирщині влада вирішила навести лад з орендою водних об'єктів: заробляти "на халяву" більше не вийде

Питання врегулювання оренди водних об’єктів у Житомирській області не озвучувалося роками. Однак у цій сфері далеко не все так просто, і проблему потрібно вирішувати, у протилежному випадку – бюджети і надалі втрачатимуть чималі кошти.

Обласна влада має намір проінспектувати водні об’єкти як для зміцнення економіки регіону, так і для того, щоб вони використовувалися за призначенням. Відповідне розпорядження видав голова Житомирської облдержадміністарції Ігор Гундич у липні цього року і дав місяць управлінню екології та природних ресурсів ОДА на інспектування у всіх районах області.

До кінця серпня мають бути укладені договори оренди або ж здійснений перерахунок вартості об’єктів. Усе це робиться для того, щоб місцеві громади стали багатшими, оскільки орендна плата за водні об'єкти зараховується до районнихбюджетівтабюджетівмісцевогосамоврядування.

Тому чиновники зустрічаються з орендарями та головами сільрад, пояснюють їм, що оренду збільшать і слід впорядкувати документи належним чином.

Також проводиться інспектування та перевіряється ситуація на місцях. Механізм цей виглядає таким чином: щоб збільшити надходження до місцевих бюджетів від сплати за оренду земель водного фонду, потрібно проаналізувати договори оренди земельних ділянок. Мова йде про водний фонд державної власності, розташований за межами населених пунктів. Фахівці перевірять термін дії нормативно-грошової оцінки цих земель. Цю інформацію спеціалісти братимуть у районних та селищних радах. Якщо десь немає нормативно-грошової оцінки землі, або ж її потрібно поновити, райдержадміністрації мають забезпечити її виготовлення або поновлення. Робитися це має з врахуванням законів України «Про оренду землі», «Про оцінку землі» та інших нормативних актів. Фахівці проведуть перерахунки розмірів орендної плати за водний простір у діючих договорах оренди водних об'єктів державної власності та укладуть додаткові угоди про визначення розміру орендної плати за землі водного фонду.

Узагальнену інформацію про розмір орендної плати за оренду земель водного фонду до і після затвердження нової нормативно - грошової оцінки по районах чиновники планують отримати вже до кінця цього року.

Певнуроботувжепроведено: вобластіорендуєтьсятрохименшетретиниставків

Зараз у регіоні лише 26% від загальної кількості водних об’єктів знаходяться в оренді, а решта 74% – використовується не за призначенням, або ж без належного оформлення договорів оренди. Такі дані встановили фахівці управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації.

«Протягом квітня - червня цього року у нас була проведена інвентаризація водних об'єктів області, і вже сьогодні на території є понад 1 тис. 800 водних об'єктів. Зараз проводиться вже другий етап цієї роботи – інвентаризація трудових відносин між орендарями водних об'єктів та роботодавцями», - розповів УНІАН заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації Олексій Ясюнецький, який безпосередньо займається питанням впорядкування оренди водних об’єктів. Він висловив занепокоєння тим, що бюджети громад через невирішеність проблеми втрачають гроші.

«Місцеві бюджети втрачають величезні кошти. За них можна було б школи ремонтувати, дитячі садки, лікарні», - каже Ясюнецький. Натомість є випадки, коли громада отримує від оренди водних об'єктів у десятки разів менше, ніж могла б. Так, у селі Паволоч Попільнянського району, орендар ставка сплачує лише 70 грн за гектар, а має платити за нього в середньому 1,1 - 1,3 тис. грн За 232 га оренди до бюджету надходить лише 14 тис. грн, тоді як має бути понад 300 тис. грн.

«Схоже на те, що заробляти, скажімо, на спортивній рибалці чи риборозведенні «на халяву» більше не вийде, а то дехто звик сплачувати місячну орендну плату, продавши кілограм риби», - розповідають чиновники.

Не усі зацікавлені у тому, щоб у цій сфері був порядок

На жаль, і серед орендарів немає єдиної думки з приводу того, чи потрібно збільшувати вартість оренди водних об’єктів.

«Влада робить добру справу, вважаю, що вартість цієї оренди треба збільшувати, добре, що нарешті взялися, оскільки рано чи пізно довелося б це робити», - розповів УНІАН орендар з Попільнянщини Олег Савчук, який орендує два ставки.

«До цього в останні роки ніхто цим питанням не займався. Треба допомагати хлопцям, щоб правильно переоформити договори оренди. Усі зацікавлені, щоб документи були правильно оформлені. Ми не проти», - зазначає він.

Однак так думають не всі. «Для чого мені це потрібно? Хто схоче, щоб йому збільшили оренду, і так коштів немає, я займаюся розведенням риби, часом виникають проблеми з її реалізацією, плачу величезні податки, а тепер ще і оренду збільшать», - розповів УНІАН ще один орендар ставка, який не захотів називатись.

У владі зазначають, що їм часто доводиться чути такі аргументи і пояснюють, що люди ще не навчилися мислити масштабно, і не думають про інтереси громади та про наповнення бюджетів.

Щоб загальна картина була більш зрозумілою, наведу трохи статистики: на Житомирщині вже інвентаризовано 1 тис. 849 водних об’єктів, загальна площа яких складає 16 тис. 514 гектарів. З них – лише 491 водний об’єкт знаходиться в оренді. Найбільша кількість ставків розташована у межах Бердичівського району (191), у Ружинському (176 ), Чуднівському(162), Попільнянському (152), Радомишльському (129), Андрушівському (132) та Овруцькому (118 ) районах. Найменше ставків - у Баранівському (23), Лугинському (25) та Народицькому (34).

Влада не обмежується однією лише констатацією факту: із незаконної оренди ставки повертає прокуратура

Так, правоохоронці повідомили про випадок найбільш резонансний: господарський суд Житомирської області визнав недійсним договір оренди, укладений Попільнянською райдержадміністрацією із місцевим товариством та зобов’язав його повернути став державі. Об’єкт розміщений на землях водного фонду Ставищенської сільради Попільнянського району. Його площа - понад 110 га, а вартість - 3,5 млн грн. Керівники товариства добровільно підписати акт прийому-передачі не схотіли, після чого прокуратура звернулася до суду, виграла його й повернула державі, (а точніше - Попільнянській районній державній адміністрації ) ставок державного значення, розташований на річці Кам’янка.

Проблема виникла не сьогодні...

Фахівці кажуть, що вона накопичувалася роками, а зараз набула особливої актуальності та гостроти через процеси децентралізації, коли постало питання припинення дотацій з центру та виникла потреба наповнення місцевих бюджетів переважно за кошти громад, які отримали тепер значно ширші повноваження і набагато більше грошей.

«Ця проблема завжди існувала, просто цим ніхто не займався і ми це робимо вперше, у мене є підозри, що не всі місцеві керівники органів самоврядування зацікавлені у тому, щоб був порядок у цій сфері», - каже Ясюнецький. Скільки саме коштів втрачають бюджети від низької орендної плати та від неврегульованості питання оренди водних об’єктів регіону, спеціалісти зараз підраховують і невдовзі обіцяють озвучити, як і кількість інвестицій, вкладених у цю сферу інвесторами. Однак вже відомо, що санкції для порушників будуть доволі жорсткими.

«Всі договори оренди мають бути переукладені, інакше ми будемо звертатися до суду із вимогою їх розірвання», – наголошує Ясюнецький. Юрист за фахом і з величезним досвідом він добре знає, як непросто буде, якщо позови ці носитимуть масовий характер, однак налаштований рішуче відстоювати інтереси держави та місцевих громад, хай навіть і через суд.

Окремо Ясюнецький розповів про плани оприлюднити для громадськості результати повної інвентаризації водних об'єктів. «Результати цієї інвентаризації ми зробимо публічними», - пообіцяв він.

Однак є і такі орендарі, які не заперечують проти того, щоб платити більшу орендну плату. «Це переважно ті люди, які займаються цією справою давно і мають кошти», - зазначив заступник начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації Микола Семенюк.

«Цю роботу необхідно робити, бо коли прийде час і треба буде укладати договір оренди, то це питання стане актуальним. В області ще багато об'єктів, де орендарі сплачують незначну оренду, є і такі, де вона й досі - по 80 грн за гектар», - додає він.

Як бачимо, на Житомирщині влада знайшла ще один, хай і не дуже популярний, але досить дієвий спосіб наповнити місцеві бюджети. Якщо цей план вдасться здійснити, казна місцевих громад, яким пощастило мати водні об'єкти, наповнюватиметься швидше, що прискорить реалізацію багатьох соціальних програм.

Автор Зоя Юхимчук.