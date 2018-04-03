Уряд та голова Житомирської ОДА Гундич втрутилися у ситуацію з забрудненням річок Случ і Хомора

Саме за дорученням Геннадія Зубка сьогодні, 9 червня, у місті Полонному Хмельницької області відбулося спільне засідання Хмельницької та Житомирської регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо проведення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню Хомори і Случа.

Засідання провели Ігор Гундич, голова Хмельницької ОДА Олександр Корнійчук, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк та заступник міністра екології та природних ресурсів України Віктор Вакараш.

Нагадаємо, Баранівський район Житомирщини потерпає від забруднення річок Хомори та Случ не перший рік — у травні цього року місцеві жителі виявили масову загибель риби та почали бити на сполох. Таке вже було у минулому році, навесні та влітку 2016-го року. Так, у квітні 2016 року у Баранівському районі через забруднення Случа та Хомори оголосили техногенну надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Жителям прилеглих сіл суворо заборонили використовувати для будь-яких потреб воду з річок, напувати тварин, споживати в їжу рибу.

19 квітня 2016 року Сергій Машковський, який тоді був головою Житомирської облдержадміністрації, звернувся до жителів Баранівщини з проханням тимчасово обмежити перебування біля Случа та Хомори. Тоді ж на певний час Управлінням ДСНС в області було оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру об'єктового рівня, пов'язану з інфекційним захворюванням риб невизначеної етіології. Йшлося про випадок масової загибелі риби, молюсків, водної рослинності та інших водних організмів. Відповідні служби проводили знезараження та заходи з недопущення поширення забруднення на інші території. За версією Житомирської ОДА, вказана ситуація із забрудненням склалася внаслідок несанкціонованого скиду відходів виробництва Понінківської картонно-паперової фабрики (Хмельницька обл.) у Хомору, яка є притокою річки Случ, а також та неналежного функціонування очисних споруд в місті Полонне.

У квітні 2016-го Житомирська ОДА ініціювала перевірки підприємств, які знаходяться біля забруднених річок.

Після проведених заходів цю ситуацію тимчасово вдалося стабілізувати, а потім річки знову забруднили.

Пройшло небагато часу, і допоки Житомирщина відзначала Великдень, на початку травня 2016-го знову відбувся скид відходів виробництва у Хомору. Представники робочої групи виїжджали на місце та зазначали, що забруднення у Хоморі фіксували від кордонів Житомирської та Хмельницької областей та до місця впадання у річку Случ на території Баранівського району. Вода тоді набула помітно темнішого кольору, ніж після забруднення у квітні, а також мала неприємний різкий запах. Фахівці з лабораторії санепідслужби Баранівського району провели аналізи проб води.

«Робоча група мала провести перевірку Понінківської та Миропільської фабрик. У результаті – Миропільська фабрика перевірку пройшла, а на територію Понінківської фабрики спеціалістів не пустили», - зазначали тоді в ОДА.

Також в облдержадміністрації на той момент стверджували, що у той же час було зафіксовано умисне пошкодження очисних споруд Першотравенського заводу електротехнічного фарфору у Баранівському районі. Влада Житомирщини наполягала на перевірці ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» , і для цього управління екології та природних ресурсів ОДА звернулося до прокуратури.

16 червня 2016-го року Житомирська облдержадміністрація повідомила, що негативні наслідки із забрудненням річки Хомора та Случ ліквідовуються, а екологічна ситуація стабілізувалася та змінилася на краще.

Такі дані були оприлюднені під час виїзної наради на Понiнкiвськiй картонно-паперовій фабриці у Хмельницькій області, на якій також вдалося побувати кореспонденту УНІАН. Тоді журналісти, керівники Житомирщини разом із екологами, представниками санітарно-епідеміологічної служби та керівництвом Баранiвщини оглянули очисні споруди фабрики. Присутні на нараді керівники фабрики розповіли, що на підприємстві модернізовано очисні споруди та вжито інших заходів для того, щоб у Хомору з підприємства не потрапляли отруйні речовини. На нараді було домовлено укласти у майбутньому меморандум на рівні Житомирської, Хмельницької та ряду інших областей, де буде визначено чіткий план подальшого подолання негативних екологічних наслідків забруднення Случа та Хомори.

Тоді ж дорогою на Хмельниччину журналісти перевірили й екологічний стан Хомори у селищі Першотравенськ Баранівського району та на межі Житомирської i Хмельницької областей. Стан piчки був набагато кращим – розпочався процес самовiдновлення.

Навесні ж цього року ситуація у Баранівському районі повторилася: через забруднення Хомори наприкінці травня загинуло багато риби. За результатами попередніх аналізів фахівці встановили, що Хомора періодично забруднюється стоками зі сторони Хмельницької області.

Виїхавши на місце, фахівці підтвердили факт забруднення річки: вода була не прозора, а з відтінком сірого кольору, мала неприємний запах, а також подекуди на поверхні води спостерігалась мертва риба.

Екологи встановили, що річка Хомора все ж-таки забруднюється стоками зі сторони Хмельницької області. Враховуючи той факт, що стоки в річку потрапляють від трьох Хмельницьких підприємств, Державною екологічною інспекцією України було доручено Державній екологічній інспекції у Житомирській області та Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області провести їх позапланові перевірки в період з 24 травня по 2 червня.

Детально про забруднення Хомори 29 травня повідомив сайт Баранівської райдержадміністрації. «Робочою групою при райдержадміністрації встановлено, що, починаючи від кордону Хмельницької і Житомирської областей, річка Хомора має світло-сірий (свинцевий) колір, дуже мутна, не прозора, біля берегів, у затонах та на рослинності накопичення темно-сірих вкладень, відчувається їдкий неприємний запах господарсько-фекальних стоків. У районі селища Першотравенськ та села Глибочок живої риби, практично, немає, виявлені окремі екземпляри малька мертвої риби», - йшлося у повідомленні РДА.

Ситуація знову набула широкого розголосу як у Баранівському районі, так і на Житомирщині загалом. Обурені місцеві жителі перекривали трасу через отруєння річки нечистотами, звинувачуючи у забрудненні Понінківський картонно-паперовий комбінат. Жителі Першотравенська, Глибочка та Баранівки скаржилися на задуху та вимагали зустрічі з керівництвом картонно-паперового комбінату.

Директор комбінату заперечив, що Хомору забруднило його підприємство. Мовляв, очисні працюють у звичному режимі – не ламалися, і не зупинялися. Але чи нормально функціонують очисні споруди, не можуть перевірити і самі місцеві чиновники.

«Ми можемо тільки констатувати факти, на них прокуратура відкриває кримінальне провадження, потім воно передається у Хмельницьку область і Хмельницька область вже повинна довести це розслідування», - пояснив УНІАН голова Баранівської РДА Микола Вельчинський. Цього разу після протестної акції з перекриття дороги на Хмельниччину влада пообіцяла людям, що встановить джерело забруднення.

Нарешті, сьогодні, 9 червня, учасники зустрічі у Полонному Хмельницької області напрацювали пропозиції до протокольного рішення, яке буде сформоване та підписане до 13 червня.

«Ситуація із забрудненням річок Случ і Хомора мала вирішитися ще у минулому році. Був підписаний спільний протокол між Житомирською ОДА та директором Понінківської картонно-паперової фабрики, але сьогодні ніхто не може навіть сказати, що з тих зобов’язань виконано, а що ні. Температура повітря підвищилася і знову загинули риба і раки. Ситуація тепер на контролі у Геннадія Зубка. Сьогодні маємо напрацювати шляхи вирішення з конкретними термінами та відповідальними особами, щоб знову через рік не збиратися з цього ж приводу», – наголосив Гундич, коментуючи ситуацію журналістам.

Попередньо учасники засідання також прийняли рішення про те, що Понінківська селищна рада має забезпечити розробку проектно-кошторисної документації з розчищення русла Хомори, а профінансувати відновлення річки має Понінківська фабрика. Також мають бути реконструйовані міські очисні споруди у Полонному.

Голова Житомирської ОДА Гундич також зауважив, що за тим, як виконуватиметься розроблений сьогодні протокол, слідкуватиме не тільки влада, але і громадськість та журналісти, що дає можливість сподіватися, що проблемне питання для екології двох областей вдасться вирішити комплексно та оперативно.

Зоя Юхимчук