Чи можна зрушити бурштинове питання з "мертвої точки"

На загальнодержавному рівні в Україні проблема несанкціонованого видобутку бурштину вирішити не вдається попри те, що на місцях відбувається чимало змін. Так, на Житомирщині, після резонансних подій в Олевську зі стрільбою та загибеллю людей, після посилення охорони цього райцентру та місць видобутку «сонячного каменю», поліція посилила свою роботу у цьому напрямку. І, якщо під снігом на бурштинових копанках не збагатишся, з весною звітів про чергові факти затримання нелегальних копачів «сонячного каміння» та вилучення автомобілів та мотопомп, значно побільшало. З'явилася й інформація про факти покарання та засудження так званих «нелегалів», а прокуратура розповіла про припинення нецільового використання земель, на яких розташовані поклади бурштину (чимало покладів хочуть видобувати не тільки на Олевщині).

На цю проблему, звітуючи у Верховній Раді за рік роботи, звернув увагу і генеральний прокурор України Юрій Луценко. «Каральні методи – лише маленька частина роботи. Як говорять експерти, дії правоохоронців підірвали бурштинову мафію на дві третини. Найбільшу частину належить зробити Верховній Раді. Я просив би прийняти закон, яким легалізувати «старательство». І це з цієї трибуни звучить не перший раз. Будь ласка, прийміть цей закон», - сказав Луценко, підкресливши, що «бандити витрачають на послуги копачів бурштину 100 тисяч доларів, що у річному вигляді дорівнює оборонному бюджету країни».

Дійсно, чимало «бурштинових» справ досі знаходяться у судах. Також там перебуває чимало позовів про повернення до державної власності земель з бурштиновими покладами, які незаконно передавали у приватну власність жителям різних областей. Зокрема, на Житомирщині суди задовольнили шість позовів про повернення до державної власності 12 га земель цієї категорії. Землі, незаконно передані у приватну власність жителям Житомирської та Київської областей у 2014-му році, розташовані на території Барашівської сільради Ємільчинського району Житомирщини і призначалися для ведення особистого селянського господарства. За даними прокуратури, «всупереч вимогам законодавства, Держгеокадастр передав угіддя, не провівши вивчення щодо показників їх родючості та даних раціонального використання». А окремі власники ділянок, не маючи намірів обробляти землю чи займатися особистим селянським господарством, відразу ж продали свої наділи, на яких, за інформацією органів місцевого самоврядування, і розташовано поклади бурштину.

Та каральні міри проблему не вирішують. Адже неможливість створення легального бурштинового ринку досі обумовлюється відсутністю відповідного закону, що унеможливлює законну реалізацію «сонячного каміння», створення бурштинових бірж тощо. Нагадаємо, ще у лютому цього року Верховна Рада відхилила депутатський законопроект №1351-1, який передбачає запровадження для первинного надрокористувача спрощеної процедури отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобутку бурштину, а також регулює особливості видобутку та реалізації бурштину на бурштиновій біржі. Пропозиції спікера Андрія Парубія про те, щоб направити даний документ на доопрацювання, також не знайшли підтримки у депутатів. У свою чергу, Парубій тоді закликав уряд спільно з депутатами розробити новий законопроект.

Очікуючи на такий закон, місцева влада робить спроби врегулювати ситуацію тими методами, якими може. Так, 25 травня, Житомирська обласна рада прийняла важливе рішення – узгодила утворення комунального підприємства «Надра Житомирщини», яке, серед іншого, займатиметься питаннями видобутку бурштину, розробкою родовищ корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення. А також погодила надання спеціального дозволу на користування надрами для ТОВ «Екологічні технології та будівництво» з метою видобутку бурштину.

«Депутати обласної ради утворили підприємство «Надра Житомирщини», яке займатиметься усіма надрами, які тільки є на території області, оскільки Житомирщина – це, як її називають, «Урал в мініатюрі». У нас достатньо надр, починаючи з піску, титанових руд і закінчуючи бурштином. Тому прийнято таке рішення на сесії обласної ради, ми створили таке підприємство і будемо подавати свої заявки на отримання відповідних дозволів та ліцензій», - розповів УНІАН голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

За його словами, для утворення такого підприємства відповідна законодавча база в Україні існує.

Голова ОДА також висловив переконання, що проблемне питання вдасться зрушити з «мертвої точки» і припинити протести населення лише за умови найскорішої легалізації видобутку, до якого будуть залучені і державні, і комунальні, і приватні підприємства. «Вважаю це єдиним і найбільш оптимальним шляхом для оперативного врегулювання ситуації. Лише після створення комунального підприємства та роботи приватних підприємств за необхідними спецдозволами область матиме надходження до бюджету, робочі місця, легальне залучення до цього процесу населення, і врешті – регульований видобуток, а не варварські методи», - підкреслив він.

Крім того, місцеву владу непокоїть проблема рекультивації земель, оскільки після видобутку бурштину у лісі, найчастіше, залишається пустеля. Лісівники кажуть, що готові навіть викупити конфісковані у копачів засоби незаконного видобутку бурштину - мотопомпи, шланги та пожежні рукави, оскільки останні потрібні для гасіння лісових пожеж, які найчастіше відбуваються влітку. Вони також переконані, що копачів потрібно законодавчо зобов’язати займатися рекультивацію земель після видобутку «сонячного каменю».

За даними Міністерства екології та природних ресурсів, в Україні, внаслідок незаконного видобутку бурштину, що проводився у Рівненській, Житомирській та Волинській областях, необхідно рекультивувати 2,6 тисячі гектарів землі лісогосподарського призначення.

Щоб відновити пошкоджені копачами бурштину землі, в Україні запускають пілотний проект рекультивації лісогосподарських земель, пошкоджених незаконним видобутком бурштину. Урядом ухвалено рішення, яке дозволить протягом 5 років відновити знищені на Волині, Рівненщині та Житомирщині ліси та сприятиме соціально-економічному розвитку цих регіонів.

Зоя Юхимчук