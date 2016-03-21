У столичному парку Дружби народів невідомі знищили понад 300 дерев

У столичному парку Дружби народів невідомі вирубали понад 300 дерев.

Про це написав у Facebook генеральний директор «Київзеленбуду» Сергій Симонов.

За його словами, знищення дерев сталося наприкінці минулого тижня.

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«Напередодні ми отримали інформацію, що в певній частині парку Дружби народів проводяться роботи з начебто «санітарної обрізки», у рамках якої видаляють замість сухостійних дерев – здорові. Мова йде про частину парку, балансоутримувачем якої є Департамент культури. Група фахівців «Київзеленбуду», яка виїхала на місце події, зафіксувала несанкціоновану вирубку більше 300 дерев. Хто виконує роботи, невідомо. Факт зафіксували правоохоронні органи», - повідомив Симонов.

Він додав, що «Київзеленбуд» направив запит до Державної екологічної інспекції в місті Києві щодо перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині самовільного видалення зелених насаджень.

«Вимагатимемо якнайшвидшого розслідування цього інциденту. Та триматимемо цю ситуацію під контролем», - запевнив Симонов.