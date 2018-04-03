Нове життя зони відчуження

Місцевість, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, десятки років була закритою та недоторканою. Там майже не залишилось людей, навіть тварини давно покинули зону відчуження. Однак вже сьогодні ситуація змінилася на краще. У 2012 році у Чорнобилі вперше зафіксували сліди зубрів. Цей вид в Україні вважається взагалі зниклим у дикій природі, а тому їх поява у зоні, забрудненої радіацією, неабияк здивувала екологів. Крім того, науковці стверджують, що на цій території вже прижилися декілька ведмедів. А тому вважають, що зараз дуже важливо створити біосферний заповідник, щоб дика природа була у безпеці.

Захистити дику природу

Питання про створення біосферного заповідника(ЧРБЗ) обговорюють вже не один рік. Однак на шляху до облаштування було багато перешкод, тому вирішувати його почали нещодавно. «Питання про ЧРБЗ виникло давно, однак не вирішувалося через спротив керівництва зони, НАН України і області загалом. Проте зараз воно знову стало актуальним, бо зона залишається островом ще не поділених ресурсів, і є загроза, що це може відбутися (земля, ліс тощо)», - розповів голова Національного екологічного центру України (НЕЦУ) Ярослав Мовчан.

Таким чином, суспільство зможе організувати адекватні природоохоронні заходи, здійснити зонування території та скоординувати наукові та моніторингові дослідження. Крім того, збереження зони відповідає і вимогам безпеки, оскільки радіонукліди нікуди не ділися, просто одних стало менше, інші ж, навпаки, з'явилися. Це великий шанс для природи відновитися.

У свою чергу, співзасновник Асоціації зелених України Олександр Щербань каже, що завдяки заповіднику вдасться вберегти рідкісні види рослин і тварин, а головне – поширити їх. Так, за роки відсутності людей, в Чорнобиль почала повертатися дика природа, збільшилися популяції десятків червонокнижних рослин і тварин. «За останні роки не тільки флора і фауна стала кращою, а й з’явилось багато нових рослин і тварин, про яких на цій території вже давно забули. Створення заповідника і підтримка на державному рівні дасть можливість розширити популяризацію цих видів», - зазначив він.

Біосферний заповідник, у разі його створення, дозволить поєднувати регульовану природоохоронну діяльність з традиційною, а головне, не суперечитиме спеціальному законодавству про зону відчуження. На таких засадах в Україні функціюють Асканія - Нова, Карпатський, Дунайський і Чорноморський біосферні заповідники.

В очікуванні рішення на державному рівні

У Міністерстві екології та природних ресурсів України розраховують у стислі строки завершити роботу зі створення Чорнобильського біосферного заповідника на базі зони відчуження. Рішення про нього було прийнято ще у 2014 році, але поки значних кроків зі сторони влади не видно. Зараз проект відповідного указу є на погодженні в Уряді і як довго він ще там пробуде -невідомо.

Планується, що до квітня поточного року вже буде готове розпорядження про створення ЧРБЗ, тоді й візьмуться за роботу. Заступник Міністра екології та природних ресурсів України Світлана Коломієць каже, що, найперше, у міністерстві займуться вирішенням питання щодо утворення у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження адміністрації Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та належного її функціонування. Крім того, впродовж шести місяців, планують затвердити Положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. «Протягом 2016 року, відповідно до законодавства, нам потрібно вирішити питання про вилучення та надання у постійне користування Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику сотні гектарів земель, а також розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та проекту землеустрою з організації та встановлення меж території біосферного заповідника, оформлення речових прав на земельні ділянки», - наголосила Коломієць.

Втім, активісти вважають, що найближчим часом питання створення заповідника вирішене не буде. «Можливо відповідний указ і приймуть, але займатися цим ніхто не буде. Те, що буде на папері і що буде насправді – зовсім різні речі. І це попри те, що там фактично немає що робити, адже 70% всього зробила сама природа, державі ж залишається просто це підтримати, в чому я дуже сумніваюсь», - наголосив Олександр Щербань.

Фінансування

Зі слів експертів, на облаштування біосферного заповідника багато грошей непотрібно, адже там є все необхідне. Єдине, що важливо - державна підтримка. Крім того, покладають великі надії на іноземні інвестиції, які допомагають не одному українському проекту. «Щодо коштів для утримання ЧРБЗ - вони не є надто значними і обтяжливими для бюджету. Але, звісно, поява великого природоохоронного об'єкту дасть можливість залучити міжнародні фонди. Це не «інвестиції» в класично-банківському сенсі, а фінансування природоохоронних заходів. Хоча такі гроші і можна розглядати, як інвестиції в збереження природи планети, це правда», - вважає Ярослав Мовчан.

Втім, варто зазначити, що поки розраховувати на ці інвестиції не доводиться. Адже жоден інвестор не підтримає ідеї, якщо не буде гарантованого державного забезпечення. Тому, знову ж таки, все залежить від української влади.

До роботи у ЧРБЗ планують залучити волонтерів, в тому числі й іноземних, які будуть охороняти територію і приводити її до ладу. Активісти вважають, що цього буде цілком достатньо, аби тримати територію в доброму стані. «Є багато іноземних волонтерів, які готові там працювати. Головне - дати гарантії на державному рівні і довести, що нам справді це потрібно», - говорить Мовчан.

Крім того, нещодавно голова комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС заявив, що парламент повинен проголосувати за повернення доплат працівникам у зоні відчуження. Це також допоможе залучити додаткову робочу силу у майбутній проект, вважають експерти.

Головні перешкоди

Згідно з планом, заповідником має стати 30-ти кілометрова зона, на якій законодавством має бути заборонено будь-яку господарську діяльність. Дозволити мають лише наукові дослідження та експерименти. Проте, вже за 2 роки там планують звести Централізоване сховище для відпрацьованого ядерного палива. Проект сховища зовсім не вписується в концепцію заповідника.

Втім, в Міністерстві екології запевняють, що створення сховища ніяк не вплине на ЧРБЗ, адже його створюють, в першу чергу, для збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та підвищення бар’єрної функції Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, а також організації та проведення міжнародних наукових досліджень. До того ж, заповідник планують розмістити в іншому місці: «До складу заповідника не заплановано включати території 10-ти кілометрової зони, на якій розташовані промисловий майданчик «Чорнобильська АЕС», комплекс виробництв «Вектор», пункт захоронення радіоактивних відходів «Бур’яківка» та інші виробничі об’єкти і транспортні шляхи, в тому числі і централізоване сховище для відпрацьованого ядерного палива», - запевнила Світлана Коломієць.

Ще однією перешкодою на шляху до повноцінного функціонування біосферного заповідника охорона території приватними компаніями. Активісти вважають, що, у такому випадку, згодом на території заповідника може поширитись браконьєрство, а це поставить під загрозу усіх тварин, які там живуть. «Браконьєрство там і зараз є, і буде після створення заповідника. Бо як воно зазвичай буває, територію буде контролювати «приватник». Думаю не за горами й той час, коли там почнуть будувати будинки», - вважає Щербань і додає, що, щоб такого не сталося, потрібно змінювати ментальність українців, які часто хочуть підзаробити, не гребуючи нічим.

…Вихід Указу про створення Чорнобильского біосферного заповідника може стати сигналом, що Україна пам'ятає про 30-ті роковини трагедії, і, таким чином, працює на відновлення природи та подолання наслідків катастрофи, яка змінила світ.

Вікторія Доскіч