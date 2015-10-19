СЕС зафіксувала у Києві перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі

Головне управління санітарно-епідеміологічної служби в Києві зафіксувало перевищення концентрації шкідливих домішок у повітрі в Києві через тління торфовищ у Київській області.

Про це Радіо Свобода повідомив керівник київської СЕС Олег Рубан.

«Зараз ми отримали інформацію про перевищення у деяких районах, реєструємо перевищення у 1,3 до 2 разів. Це незначне перевищення для доби, але воно існує», – зазначив він.

Керівник столичної СЕС зауважив, що протягом доби фіксується зменшення концентрацій шкідливих домішок у повітрі.

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«Зареєстровано перевищення гранично допустимих шкідливих речовин в повітрі, саме продуктів горіння. Перевищення ангідриду сірчистого в 1,3 до 2 разів майже по всьому Києві. Максимальну концентрацію ми реєструємо вранці з 5:00 до 8:00 ранку…у районах, які максимально наближені до території горіння, в 2, 3, є і в 4 рази. Це вранці, в період формування так званого смогу. При зміні погодних умов протягом доби від ранку ми реєструємо зниження цих концентрацій», – наголосив Рубан.

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують гасити 24 осередки тління торфу на загальній площі близько 122 гектари у 11 районах Київської області.

На початку минулого місяця у Києві виникла сильна задимленість через пожежі в області. Через аномальну для початку вересня спеку та задимленість влада Києва зупиняла навчання в школах.