Київ у диму: за добу площа тліючих торф'яників збільшилась до 20 гектарів

За добу площа тліючих торф’яників поблизу Києва збільшилась з 15 га до 20 га.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, на території Київської області у 9 районах продовжується гасіння 14 локалізованих осередків тління торфу на загальній площі близько 20 га (вчора повідомлялось про 10 осередків на площі близько 15 га).

Рятувальники інформують, що до гасіння від ДСНС залучено 153 особи та 49 одиниць техніки. Із 9.00 ранку єврокоптером проводиться повітряна розвідка.

Також ДСНС повідомляє про два випадки горіння трав’яного настилу в столиці. Так, 15 жовтня на території Голосіївського парку виникло загорання трав’яного настилу, кущів та старих повалених дерев на площі близько 4 га. О 17.32 хв. загорання було ліквідовано.

16 жовтня о 06.35 у Дніпровському районі виникло загорання трав’яного настилу на площі близько 1,5 га (мікрорайон ДВРЗ вул. Макаренко). О 09.20 пожежу ліквідували.

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«Зазначені пожежі могли стати причиною відчуття в окремих районах міста Києва наявності у повітрі продуктів горіння», - зазначається в повідомленні.

При цьому повідомляється, що радіаційний фон у Києві та Київській області знаходиться у межах норми та становить в середньому 11-13 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 30 мікрорентген на годину).

Радіаційний фон у Зоні відчуження становить в середньому 24 мікрорентгени на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мікрорентген на годину).