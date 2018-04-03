Як зупинити «бурштинову лихоманку»

Про так звану «бурштинову лихоманку» на Рівненщині, Волині та півночі Житомирщини вже написано чимало. В Олевських та Овруцьких лісах Житомирської області, на кордоні з Білоруссю, бурштин багато років видобувають кустарним способом і нелегально продають перекупникам. Втім, одне діло – десь чути про проблему, і зовсім інше – побачити своїми очима.

Коли наш нещодавній журналістський рейд прибув в одне з лісництв під Олевськом, місцеві ділки саме приймали видобутий неподалік бурштин. Побачивши пресу та правоохоронців, нелегали швиденько згорнули свою діяльність. Звістка про рейд міліції швидко поширилася, і назустріч нам, через ліс, пішли з лопатами запилені копачі, по зовнішньому вигляду яких було зрозуміло, що вони риють бурштин не один день - стомлені, з рюкзаками, мішками і мішечками. Тому, прибувши безпосередньо на місце, де, за словами місцевих мешканців, знаходиться давнє родовище бурштину, ми побачили лише наслідки діяльності «мисливців» за корисними копалинами - земля навколо була розрита, деінде заповнена водою, а ліс - викорчувано. Самих копачів вже майже не було - почувши, що прибула міліція, переважна частина нелегалів утекла.

Екосистема регіону у небезпеці

Одна з головних проблем бурштинових «розкопок» - незаконне видобування «сонячного каменю» серйозно шкодить довкіллю. За словами першого заступника начальника Державної екологічної інспекції України в Житомирській області Руслана Антонюка, видобуток бурштину призводить до руйнування екосистеми Житомирщини та інших регіонів України. Копачі самовільно нищать ліси та сільськогосподарські угіддя. Державі наносяться величезні екологічні збитки. «Ми бачимо, як руйнується повністю вся екосистема, з якої, можна сказати, живиться природа: це ліс, земля, вода – усе це повністю приводиться до руйнації», - каже він та додає, що «в інших країнах після видобутку бурштину відбувається рекультивація земель, а у нас – ні».

Дійсно, нелегальний видобуток каменю проводиться, здебільшого, мотопомпами, через що земля виснажується і вкривається піском. «Науковці зараз досліджують завдану лісам шкоду від нелегального видобутку бурштину, однак вже зараз можна сказати, що у грошовому вимірі вона сягатиме мільйонів гривень», - вважає науковець, доктор економічних наук і в. о. ректора Житомирського національного агроекологічного університету Олег Скидан.

З цією думкою згоден начальник Житомирського облуправління лісового та мисливського господарства Андрій Курінський, за словами якого, збитки від заподіяної лісу шкоди тільки у двох лісгоспах області – до 100 тисяч гривень. «Наслідки незаконного добування бурштину-сирцю на землях лісогосподарського призначення Білокоровицького та Олевського лісгоспів - вражаючі. Дерева або зрубані, або впали від пошкоджень кореневої системи», - розповідає він.

Тому нині лісівники думають, як привести до належного санітарного стану ліси, пройдені копачами. Деревина, що лежить на землі, втрачає технічну якість, однак її треба прибрати, бо це створює загрозу пожеж та розповсюдження шкідників, а пошкоджені площі потрібно заліснити. Однак самотужки зупинити процес нелегального видобутку копалин лісовій охороні не вдається, бо охороняти бурштинові місцини цілодобово вона не може. Розкопки ж родовища, здебільшого, проводять уночі. Крім того, лісівники зізнаються, що нерідко порушники переходять до прямих погроз на їхню адресу.

Невідворотне покарання не зупиняє нелегалів

Втім, не можуть протистояти нелегалам і правоохоронці. Подібні до нашого рейди вони проводять регулярно, щоразу затримуючи порушників. Однак люди все одно копають. «Усіх не затримаєш. Ви ж бачите, тут копають «сонячний камінь» тисячі людей, - пояснив тимчасово виконуючий обов’язки начальника УМВС України в Житомирській області Григорій Полковніков. - І хоча документування таких злочинів є складним процесом, міліція, як може, посилює протидію незаконному видобутку бурштину».

Так, упродовж минулого року правоохоронці виявили та задокументували 40 фактів незаконного видобування «сонячного каменю» на територіях Коростенського, Олевського, Овруцького та Ємільчинського районів Житомирщини. За кожним із них проводилось досудове розслідування. Нині у судах розглядаються провадження, де обвинуваченими є 11 людей, розслідування ще низки фактів триває.

У правопорушників вже вилучили майже три десятка транспортних засобів - від мотоциклів до екскаваторів, ще стільки ж мотопомп та електрогенераторів, сотні метрів шлангів та пожежних рукавів, інший інвентар, що використовується для видобування бурштину.

Однак це – крапля в морі. Бо, незважаючи на роботу правоохоронців, несанкціонований видобуток бурштину та контрабандне вивезення його за межі держави продовжується. У цілому, за оцінками експертів, нелегальний видобуток «сонячного каменю» більш ніж у 5 разів перевищує видобуток державного підприємства «Укрбурштин».

За словами голови Олевської райдержадміністрації Василя Невмержицького, «мисливці» за бурштином їдуть звідусіль. І часто це їхній єдиний заробіток. Самі ж копачі кажуть, що на Житомирщині можна добре заробити – якщо пощастить, навіть кілька тисяч доларів. Втім, іноді можна ритися у землі цілий день і не знайти нічого.

Загалом, місцеві мешканці не дуже охоче розповідають про негласні «правила» видобутку – бояться. «Незаконні копальні контролюють справжні бандити, які змушують приїжджих сплачувати за вхід на так звану «бурштинову територію», - розповідає місцевий громадський активіст, журналіст Олександр Ніколайчук.

«Вже не одного «шукача пригод» тут у нас у лісі привалило землею і травмувало, бо приїхав за заробітком, та не знав, як правильно тут слід це робити», - додає один з «мисливців» за бурштином, відмовляючись назватися.

Втім, є і ті, хто бажає видобувати «сонячний камінь» легально. І з цього приводу підприємці вже звертались до Житомирської ОДА. Однак зареєструвати підприємство з видобутку та переробки бурштину вкрай важко, бо, окрім отримання відповідних ліцензій, в статуті такої організації потрібно зазначити один з видів діяльності - видобуток корисних копалин державного значення. Проте промисловий видобуток бурштину в Україні наразі має право здійснювати лише державна компанія «Укрбурштин».

Потрібна легалізація

Втім, вирішення проблеми нелегальних бурштинових промислів є. На думку Олега Скидана, зважаючи на те, що мінерали-самоцвіти, зокрема, бурштин, через їхні властивості є важливими для розвитку технічного прогресу і деяких галузей промисловості, в Україні виникає потреба в розвитку та регулюванні ринку видобутку цієї групи корисних копалин. «Тому потрібно сформувати цілеспрямовану загальнодержавну й регіональну політику стосовно діяльності, пов’язаної з видобуванням в Україні самоцвітного природного каменю загалом та бурштину, зокрема», - вважає науковець.

А одним з напрямів такої державної програми повинна стати легалізація старательської діяльності, децентралізація і спрощення дозвільних процедур. І першим кроком може стати законопроект «Про видобування та реалізацію бурштину», прийнятий Верховною Радою 23 квітня у першому читанні. Зокрема, документ передбачає спрощену процедуру отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину для первинного надрокористувача. В законопроекті визначено, що видобування бурштину здійснюють старательські артілі згідно з умовами договору про видобування бурштину, вимоги щодо укладення та припинення такого договору регулюються окремим розділом закону.

Також документ врегульовує особливості видобування та реалізації бурштину на бурштиновій біржі. В ньому виписано правові основи щодо утворення та діяльності старательської артілі, а також засади функціонування бурштинової біржі.

«Цей нормативно-правовий акт дозволить на загальнодержавному рівні вирішити проблему несанкціонованого видобутку бурштину у північних районах Житомирської області. Відтак, це суттєво вплине на наповнення місцевих бюджетів та зруйнує ряд тіньових схем», - вважає голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський.

У свою чергу, заступник начальника Держекоінспекції в Житомирській області Руслан Антонюк вважає, що, якщо вищезгаданий законопроект буде остаточно прийнятий, він допоможе вирішити і ряд екологічних проблем регіону. «Якщо він буде прийнятий і бурштин почнуть видобувати легально, копачів законодавчо зобов’яжуть дбати про рекультивацію земель після видобутку «сонячного каменю», а, значить, відпаде проблема порушення цілісності геологічних пластів та знищення родючого шару ґрунту, адже рекультивація передбачає відновлення родючості ґрунтів», - розповів він.

Не менш важливим в організації вже легального видобутку бурштину місцевою владою є і вплив громадськості. На думку співголови «Асоціації зелених України» Олександра Щербаня, допуск місцевого населення та громадських організацій до контролю над такими процесами повинен стати обов’язковим. «Громадськість повинна мати право дорадчого голосу, - переконаний експерт. – Крім того, з таких питань потрібно проводити і місцеві референдуми, які дадуть громаді повноваження і можливості впливати на рішення влади щодо організації видобутку бурштину».

Таким чином, підведення законодавчої бази під видобуток бурштину дозволить його легалізувати, щоб поклади «сонячного каміння» наповнювали бюджет. А поки закон остаточно не прийнятий, держава втрачає кошти, а на території родовища бурштину спостерігається високий рівень криміногенної ситуації.

Автор: Зоя Юхимчук

Олевськ-Житомир