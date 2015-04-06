Мінфін хоче прив'язати деякі податки до рівня інфляції

Міністерство фінансів України пропонує здійснити щорічний перегляд ставок деяких податків і зборів, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції.

За інформацією на сайті Мінфіну, підвищення ставок пропонується здійснити з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промпродукції, які за урядовими прогнозами на 2015 рік очікуються на рівні 126,7% і 126,5% відповідно.

Враховуючи сфери застосування податків і зборів, Мінфін пропонує підвищити ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням прогнозного індексу інфляції на 26,7%.

Разом з тим, ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, спеціальне використання води, користування надрами з метою, не пов'язаною з видобуванням корисних копалин, пропонується підвищити з урахуванням індексу цін виробників промпродукції на 26,5%.

Читайте такожЕкологи вимагають від Кабміну заборонити санітарні рубки лісу в заповідникахТакож повідомляється, що відповідний законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів» розроблено і оприлюднено для обговорення, яке триватиме упродовж місяця.

Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету, за оперативними даними, за січень-березень 2015 року становили 126,4 млрд грн, що на 32,9 млн грн, або на 35,2%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У тому числі доходи держбюджету за вказаний період становили 105,4 млрд грн, місцевих бюджетів - 21 млрд грн.

У розрізі основних платежів у січні-березні 2015 року приріст проти відповідного періоду 2014 року забезпечено з податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів - на 71,9%, ПДВ на вироблені в країні товари - на 32,1%, з акцизного податку на вироблені в Україні товари - на 52,1%, з ввізного мита - в три рази, із збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 36,9%, з частини чистого прибутку, який вилучається до держбюджету, - на 69,4%. Платникам податків за січень-березень було відшкодовано 12 млрд грн ПДВ.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за цей період становили 40,1 млрд грн.