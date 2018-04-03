На Житомирщині набирає популярності програма виплати компенсацій за встановлення сонячних міні-електростанцій

За час дії обласної програми підтримки встановлення сонячних міні-електростанцій на Житомирщині, у неї з’явилося чимало прихильників. Обласна влада вважає, що компенсації на альтернативну сонячну енергетику є досить вигідними для жителів регіону, оскільки дають змогу швидко окупити витрати на встановлення об’єктів альтернативних джерел енергії.

Так, за ініціативи голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича жителям Житомирщини з обласного бюджету відшкодовують кошти у розмірі до 50 тис. грн з обласного бюджету - 15% від вартості систем сонячного теплопостачання та 20% від вартості сонячних батарей та дахових панелей.

Власники електростанцій також можуть продавати електроенергію державі за так званим «зеленим» тарифом - 5,58 грн за кВт. Компенсацію надають на сонячні панелі, контролери заряду, інвертори, акумулятори, системи кріплень сонячних панелей на даху, прилади обліку електроенергії, тощо.

Тож сьогодні на порозі ультрасучасного будинку голову Житомирської ОДА Гундича та журналістів зустріли жителі Іванівки Віктор Федишин з дружиною Ольгою та показали сонячну міні-електростанцію потужністю 10 кВт, яку встановили нещодавно на даху свого будинку.

Голова облдержадміністрації поцікавився у господаря, чи задоволений він роботою електростанції, а також як швидко він отримав компенсацію за її встановлення. У відповідь чоловік запевнив, що вважає механізм відшкодування прикладом ефективності дії обласної програми, додавши, що його міні-електростанція дає змогу не лише забезпечувати родину електроенергією, але і продавати її надлишок за «зеленим» тарифом.

За даними Житомирської ОДА, програма підтримки встановлення сонячних електростанцій активно набирає обертів у регіоні, зокрема, цьогоріч на Житомирщині місцеві жителі вже встановили 39 аналогічних об’єктів. При цьому 9 власників вже отримали компенсації, ще 13 - подали заяви на відшкодування.

«Житомирщина в цьому плані є лідером, до нас в ОДА звертаються за досвідом. 39 сонячних електростанцій вже встановили жителі області цьогоріч за ці останні 7 місяців дії цієї програми – це конкретний результат і приклад ефективної ініціативи. На такий попит ми навіть не розраховували. Радий, що компенсацією з обласного бюджету ми пришвидшуємо окупність такого обладнання у середньому на рік-два. Упевнений, що, коли люди бачитимуть результат дії сонячних електростанцій – ця програма піде у міста і села ще активніше», - сказав голова ОДА.

Також на прохання журналістів Віктор Федишин розповів, наскільки вигідним є цей проект для його родини, підкресливши, що завдяки компенсації з обласного бюджету електростанція окупить себе менше ніж за 5 років.

«Влітку за сонячної погоди ця електростанція дає нам за місяць близько 1300 кВт. Взимку, звісно, менше буде — усе залежить від погоди і близько 250 кВт на місяць. Завдяки компенсації з обласного бюджету вона себе окупить приблизно за 4,5 роки», - розповів власник електростанції.

Він також показав гостям обладнання та пояснив, як саме воно діє. Оглянувши сучасний будинок, журналісти розпитали дружину господаря Ольгу Федишину, чи задоволена вона новацією. Вона також запевнила, що вважає цей проект вигідним для родини. «Безперечно, нам дуже пощастило, що ми вирішили скористатися цією програмою, от заробимо грошей і закінчимо нарешті, ремонт», - сказала вона.

Також нагадаємо, що на сьогоднішній день, окрім дії вказаної програми, в області реалізується ще один великий проект з альтернативної енергетики, який передбачає будівництво комунальної сонячної електростанції потужністю 10 МВт.

Наприкінці серпня цього року Житомирська міська рада вже виділила 18 га землі для зведення біля Житомира цього об’єкту вартістю 10 млн євро. Електростанцію планують збудувати за рахунок кредитних коштів та гранту від уряду Словенії.

Передбачається, що термін окупності такого комунального підприємства суттєво зменшиться і становитиме 3-3,5 років, у той час, коли окупність сонячних електростанцій для північних областей України становить у середньому 5-7 років.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи є цей проект перспективним для запровадження на обласному рівні, голова облдержадміністрації Гундич зазначив, що вважає його досить вдалим.

«Цей проект має право на життя. Якщо говорити про комунальне підприємство, то я скажу відверто, я не прихильник комунальної форми власності, тому що інколи це створює механізм для якихось зловживань. Але якщо говорити саме про електростанції, то це — дійсно вдалий комунальний бізнес, тому що тут все прозоро», - вважає Гундич.

Зоя Юхимчук