Жителі Тернополя погрожують перекривати дороги, аби завадити екологічному лиху у місті

Правоохоронці, які зараз розслідують кримінальне провадження за фактом підробки документів проекту, закликають людей не порушувати закон. Натомість обіцяють вже цього тижня через суд домогтися арешту майна на об’єктах, де проводиться реконструкція, і в такий спосіб зупинити сумнівне будівництво.

Ризики – серйозні, вигоди – сумнівні

Мешканці міста вже не вперше протестують проти реалізації задуму перевести частину котелень на торф. Наприкінці минулого тижня представники ініціативних груп спільно з громадськими активістами заблокували в’їзд до КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», вимагаючи припинити роботи з переобладнання.

Тернополяни наголошують, що задум спалювати торф не пройшов громадських слухань, а самі котельні, де в рамках реалізації проекту проводять реконструкцію чи будівництво, розташовані надто близько до житлових будинків і навіть дитсадків чи шкіл, що може мати згубні наслідки для здоров’я дітей та їх батьків. Під час пробного запуску котелень також було чимало нарікань на гучний шум обладнання.

Вигоди для громади міста від переходу на торф порівняно з ризиками, які несе переоснащення, виглядають відверто сумнівними.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» пояснюють, що котельні переводять на торф для диверсифікації видів палива. Мовляв, були випадки, коли газопостачальники понижували тиск газу і це призводило до припинення роботи окремих котелень. Коли ж частина з них працюватиме на торфі, зазначає головний інженер підприємства Віталій Грубенюк, система не розбалансується у разі відключення котроїсь з котелень через неможливість працювати на газі.

Водночас на підприємстві не змоги сказати, який саме відсоток тепла будуть виробляти торф’яні котельні, окресливши його фразою «не дуже великий». Для прикладу, потужність котла, який встановлюють в котельні на вул. Київській (її потужність – 150 мВт), складає 3,5 мВт. Тобто від спалення торфу можна буде отримати лише 2,3% теплової енергії від тої, яку дає котельня, працюючи на газі.

Тариф після пуску торф’яних котельнь теж зменшувати не планують.

«Тариф не зміниться, принаймні наразі. Зрештою, тариф визначає НКРЕКП», – зазначив Грубенюк.

«Роблять все тишком-нишком»

Професор Тернопільського національного педуніверситету, доктор технічних наук Валерій Федорейко, який пропагує застосування сонячної, гідро- та біоенергії й систематично критикує роботу «Тернопільміськтеплокомуненерго» через неефективність, підкреслює, що торф – найконцерогенніше паливо. Адже дає в 35 разів більший викид вуглекислого газу в атмосферу, ніж при спаленні газу.

«В міській зоні такі котельні однозначно використовувати не можна. Труби котелень для реалізації проекту із спаленням торфу мають бути в рази вищі. Роблять все тишком-нишком. Не проводилися громадські слухання, енергоаудит, екологічна експертиза. Доки зимою під час випробувань не пішов чорний дум з труб, а двори не почало вкривати попелом, ніхто не знав, що котельні переводять на інше паливо. Це наразі більш схоже на експеримент. Але виникає питання, чому саме Тернопіль зробили полігоном для досліджень?», – дивується Валерій Федорейко.

В громадську раду при ОДА, яку він очолює, неодноразово зверталися жителі міста з проханням допомогти вирішити проблему. Відтак рада закликали екологів відреагувати і дати фахову оцінку цьому проекту.

Задум виробляти тепло з допомогою спалювання торфу після скарг людей вивчали і дві комісії: при міській раді та облдержадміністрації.

В результаті профільна депутатська комісія з питань ЖКГ міської ради одностайно рекомендувала виконавчому комітету та КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» призупинити усі роботи, пов’язані з будівництвом, підготовкою, запуском чи експлуатацією котелень на альтернативних видах палива і розпочинати їх лише після позитивних результатів місцевих громадських слухань, позитивних висновків екологічної експертизи, одержання усіх необхідних дозволів та окремого рішення міської ради по кожній з таких котелень. Провести громадські обговорення запропонувала і комісія при ОДА.

Втім, керівництво міста та тепловики рішення комісій проігнорували.

Поліція домагатиметься арешту майна

Директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак під час зустрічі з протестувальниками заявив, що жодні громадські слухання не перешкодять йому втілювати проект, який, на його переконання, не має альтернативи.

«Дозвіл на початок робіт ми отримали. Припис екологів не можу заборонити нам будувати, зараз ми його оскаржуємо в суді. В екологічному законодавстві нічого не сказано про будівництво... І громадські слухання не можуть заборонити мені це робити. Якщо ви переконані, що праві, то у законний спосіб забороніть мені будувати. Доведіть, що ви праві, а не я. Ви вже півроку боретеся зі мною», – сказав Чумак.

Водночас ст. 39 Закону про екологічну експертизу вказує, що «реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних висновків державної екологічної експертизи забороняється». На підставі цієї статті обласна Держекоінспекція своїм приписом заборонила експлуатацію котелень за адресами, де проводиться переобладнання, до отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи.

Оскільки тепловики даний припис зігнорували, минулого тижня екоінспекція склала адмінпротокол на Андрія Чумака.

«У зв’язку з тим, що в порушення ст. 39 Закону про екологічну експертизу та ст. 68 Закону про охорону навколишнього природного середовища, вони продовжують реалізацію проекту, ми готуємо посуд до адміністративного суду щодо заборони діяльності, спрямованої на реалізацію проекту», – повідомив перший заступник начальника Держекоінспекції Юрій Рослий.

З допомогою феміди призупинити реалізацію проекту намагатимуться і правоохоронці. Наразі поліція розслідує кримінальне провадження за ст. 358 ч1. ККУ (підроблення документів) з приводу переобладнання котельні на вул. Київській. При цьому продовжують поступати заяви від людей з інших мікрорайонів, відтак їх об’єднають в одне провадження.

Слідство виявило недостовірні відомості, які стосуються проектної документації і декларації на початок будівництва. Правоохоронці зараз встановлюють, чи законно обласний Архбудконтроль видав дозвіл на будівництво без наявності екологічної експертизи, мотивуючи своє рішення тим, що мова про об’єкти 3-го рівня складності. Тоді як потужність котлів, які встановлюють на котельнях, відповідають 5-му рівню, який вже не можна було починати реалізовувати без екоекспертизи. Власне, видану Архбудконтролем декларацію двічі скасовували, але врешті інвестори внесли правки в проект і за тертім разом дозвіл таки отримали.

Допоки з’ясовуватиметься легітимність цього дозволу, поліція спільно з місцевою прокуратурою на початку цього тижня обіцяє через суд накласти арешт на майно котелень і заборони вчиняти будь-які дії з даним майном, оскільки всупереч приписам екологів продовжується монтаж обладнання.

«Тернополян зомбують, не повідомляють про загрози»

Заступник начальника управління екології та природних ресурсів ТОДА, начальник відділу екологічної безпеки Олександр Панчук додає, що жодна з котелень, яку переводять на торф, не має дозволу на здійснення викидів.

«У нас не було підстав для надання такого дозволу і ми дали відмову. До нас всі матеріали мала розглянути Держпродспоживслужба, куди увійшла колишня СЕС. Вони після вивчення усіх отриманих матеріалів дійшли до висновку, що не можуть надати дозвіл на викиди. Без їхнього дозволу ми теж не могли дати дозволу згідно закону. До того ж, ми не знайшли в наданих документах передбачених висновків державної екологічної експертизи щодо оцінки впливу на довкілля від роботи цих котелень», – зауважив Панчук.

Власне мешканці прилеглих до котелень будинків найбільше бояться ускладнень стану здоров’я через викиди.

«Коли побачили, що котельні переводять на торф, ми спільно з членами комісії при міській раді прийшли на одну з них на вул. Просвіти. Вони тоді здійснювали випробування і запустили котельню на 30% потужності. Там стояв стійкий запах сірки, екскрементів, гниття, спаленого волосся. Проблему визнали всі члени комісії і навіть представники інвесторів. Але при цьому продовжують порушувати припис екоінспекції і здійснюють монтажі за іншими адресами», – обурюється представник ініціативної групи щодо заборони переведення на торф котельні на вул. Київській Юлія Мамчак.

Олександра Підгурська, яка виступає проти переобладнання котельні в центрі міста на вул. Франка, додає, що наразі не всі в місті знають, яку загрозу несе спалення торфу.

«Тернополян зомбують по радіо, з моніторів у тролейбусах мер розповідає, як ми повинні відійти від російського газу і на скільки це патріотично перейти на торф. Тоді як українського газу для населення цілком вистачає. Але мова не про це, всіх зараз цікавить, щоб в Тернополі не запрацювали котельні на торфі. Я – хімік, і чітко усвідомлюю загрози. Коли горить торф, виділяється чимало шкідливих речовин: оксиди азоту, які не мають запаху, але дуже шкідливі, оксиди сірки, які ще й мають дуже відчутний запах, канцерогенні оксиди вуглецю, легкі неметанові органічні сполуки, які на молекулярному рівні будуть поширюватися містом. Особливо це шкідливо для дітей, для старших людей та для тих, у кого хронічні захворювання. Це просто жахливо! Нам обіцяють, що встановлять фільтри. Але це фільтри для збору дрібних механічних часточок, які утворюються після спалювання. Ці мішки не зупинять молекулярного поширення шкідливих сполук. Як попри усі заборони можна продовжувати таке чинити?», – дивується Олександра Підгурська.

Люди переконані, що свавілля прикриває керівництво міської ради, адже виявилося, що співвласником фірми-інвестора, яка реалізовує проект, є брат дружини міського голови Сергія Надала. Тому представники громади навіть не особливо вірять, що суд прийме справедливе рішення.

«Наші протести ігнорують, приписи екологів ігнорують, жителі будинків доведені до відчаю, готові перекривати дороги», – каже Юлія Мамчак.

Під час зустрічі активістів з Андріє Чумаком лідер місцевого «Автомайдану» Ігор Василів пригрозив заблокувати роботу підприємства, якщо продовжиться реконструкція котелень. Попри рішучість протестувальників, їм вдалося лише домовитися, що директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» в найближчі тижні особисто зустрінеться з жителями прилеглих до котелень будинків. Водночас призупиняти монтаж обладнання, з допомогою якого будуть спалювати торф, Чумак відмовився...

Андрій Вацик