Перспективність використання енергії сонця

Вперше цей вид енергії використали в кінці XIX століття у США - сонячна батарея живила американський супутник «Венгард». Нині ж світовим лідером з використання таких установок є Китай, де сонячні колекторні нагрівачі займають 80% ринку.

Що ж до України, то в анексованому Криму діє найбільша сонячна електростанція (СЕС) у Європі. І чому її не експлуатували на повну до окупації півострова - залишається питанням. Так, станом на січень 2012 року, кримська СЕС «Перово» була найпотужнішою сонячною електростанцією такого типу у світі. До цього моменту перше місце за потужністю займала канадська сонячна електростанція «Sarnia» (97 МВт), друге - італійська Montalto di Castro (84,2 МВт), а третє - німецька Finsterwalde (80,7 МВт).

Станом же на січень 2015 року, в Україні діяло 98 СЕС, загальною встановленою потужністю 819 МВт, якими у 2014 році вироблено 485 млн кВт*год електричної енергії. Тобто, Україна має великі перспективи у видобуванні енергії з альтернативних джерел. Адже усе, що необхідно - сонячні промені, які у нашій країні є у будь-яку пору року.

Крім того, що сонце є невичерпним джерелом енергії, одним з найголовніших переваг сонячних батарей є їх екологічна чистота. Екологи вважають, що деякі технологічні процеси при виготовленні сонячних панелей дійсно супроводжуються незначними викидом парникових газів (трифториду азоту та гексафториду сірки), що не дозволяє назвати цей вид енергії на 100% чистою. «Однак для перетворення сонячної енергії в електрику абсолютно не потрібні традиційні джерела енергії. Що природно істотно знижує рівень шкідливих викидів в атмосферу і не призводить до серйозних забруднень навколишнього середовища», - зазначає співголова Асоціації зелених України, еколог Ярослав Задесенець.

Ціна на заваді

Слід також зазначити, що Україна є одним із найбільших у Європі виробників сонячних батарей та компонентів до них. Щоправда, вони є дорожчими за імпортні аналоги. Втім, експерти наголошують, що варто заплатити високу ціну один раз та заощаджувати в майбутньому, адже сонячні батареї мають багато переваг і окупляться досить швидко.

Та, незважаючи на те, що за останнє десятиріччя ціни на сонячні панелі впали на 85%, українці не поспішають встановлювати у своїх домівках сонячні батареї. І головна причина цьому якраз ціна. Щороку вона змінюється, адже вартість сонячних батарей оцінюють в доларах. Відтак, 1 кВт сонячної енергії коштуватиме близько 3,5 долара. Якщо ж встановлювати колектори для отримання «зеленого» тарифу, то вартувати вони можуть понад 15 000 доларів. Особливо, враховуючи те, що найчастіше батареї замовляють у Китаї.

«Масовому використанню альтернативного виду енергії, який, на сьогоднішній момент, є найбільш дружнім до природи, на жаль, не сприяє цілий ряд факторів. Серед них - висока вартість. І, як наслідок, тривалий термін самоокупності. Крім того, неможливість використання сонячних батарей в похмурі дні, необхідність установки досить дорого додаткового обладнання (акумуляторів, інверторів і т. д.), мала щільність потужності тощо. Все перелічене дозволяє використовувати енергію сонця тільки як допоміжний вид електроенергії», - Задесенець.

Зацікавленість держави

Втім, найбільші економіки світу давно зрозуміли, що інвестиції у цю галузь дають багато переваг. По-перше, це заміна імпортних енергоресурсів на місцеві та, зрештою, енергетична незалежність. По-друге, виконання своїх зобов'язань та планів зі зменшення викидів парникових газів та забруднювачів. По-третє, це створення багатьох тисяч робочих місць: продаж, монтаж, сервіс сонячних станцій, який вимагає наявності спеціалізованих місцевих компаній.

Незважаючи на те, що ціни на сонячні батареї в Україні та Європі суттєво не відрізняються, у країнах ЄС їх популярність зростає з кожним роком. Експерти кажуть, що ситуація зумовлена тим, що за кордоном забезпеченням видобутку енергії з альтернативних джерел займається держава.

Крім того, більшість країн світу створюють привабливі умови для інвесторів та простих громадян. Найпопулярніший інструмент - це «зелений» тариф, він, до речі, діє і в Україні. Це гарантований тариф, за яким виробники сонячної енергії продають її державі. Такі умови зменшують період окупності сонячних станцій та забезпечують заробіток у майбутньому.

Також у світі поширена практика надання пільгового кредитування, чого в Україні, на жаль, немає.

Еколог Мирон Колодко вбачає головну проблему саме в неспроможності нашої держави забезпечити людей хоча б вигідними кредитами, не кажучи вже про компенсування витрат: «Потрібно, щоб держава сприяла видобутку альтернативної енергії. Один зі способів - надання низьковідсоткових та довготривалих кредитів. Можна створити спеціальний орган, який би займався цим питанням. Тоді популярність сонячних батарей зросла б в рази, а поки українці не мають грошей на встановлення колекторів».

Переваги використання сонячних батарей

Найбільша перевага використання сонячної енергії - її доступність, бо навіть взимку на вулиці сяють сонячні промені, які зможуть виробити хоча б мінімальну кількість необхідної енергії. До того ж, дійсно великий термін експлуатації, внаслідок чого – бездоганна окупність. Якщо розділити вартість встановлення фотоелементів на кількість років, які вони можуть простояти, економія стає відчутною.

Автономна сонячна батарея може виробляти достатню кількість енергії, аби задовольнити побутові потреби. Крім того, батарея забезпечує повну незалежність енергосистеми у майбутньому. Також встановлення колекторів не потребує ретельного догляду: лише періодична чистка. До того ж, не потрібно платити за рахунками, а вкладені гроші окупляться приблизно через 5 років.

Ще одна перевага сонячних систем у тому, що вони є легко масштабованими. Тобто, можна придбати невеличку установку з декількома панелями, а вже згодом докупити ще. Тому, при обмеженості бюджету, перехід на сонячну енергію, хоч і частковий, але можливий. «Якихось негативних моментів, пов'язаних з використанням сонячних батарей у приватних будинках, практично не відзначається», - зазначає Ярослав Задесенець.

Ложка дьогтю

Та, попри переваги, є і ряд недоліків. Зокрема, при використанні сонячної станції для автономного живлення доведеться ретельно подумати, наприклад, про акумулятори. Потрібно або економити, ставити звичайні кадмієві батареї, які доведеться міняти відносно скоро, або вкладатися у літій-іонні, і отримати довгий термін експлуатації.

Також слід зазначити, що на ефективність роботи фотоелементів впливає велика кількість опадів, зокрема, снігу. Фотоенергетичне обладнання може достатньо ефективно експлуатуватися протягом всього року, але максимально ефективним є протягом 7 місяців на рік (з квітня по жовтень). Наприклад, нікель-кадмієві акумулятори негативно реагують на перепади температур. Охолодження акумулятора більше ніж до 0 °C призводить до втрати потужності.

Крім того, слід мати на увазі, що енергія виробляється лише протягом світлового дня, тому для ефективного використання сонячних батарей необхідно подбати про засоби перетворення та накопичення струму.

Перспектива є

Попри все, експерти вбачають великі перспективи у розвитку альтернативних джерел видобутку енергії серед українців. Дійсно, на сьогодні, в Україні сонячні батареї встановлюють не дуже багато людей. Адже, здебільшого, схожі установки вигідні на великих площах: дахах будинків, дачах або ж новобудовах. «Міні сонячні системи можуть використовуватися як джерело резервного освітлення та для зарядки гаджетів. Ними можна забезпечувати роботу системи опалення у будинку, коли раптово не стає світла. Думаю, що енергетична безпека сім'ї може бути сильним аргументом для більшості людей. Знову ж, в Україні діє «зелений» тариф для фізичних осіб. Він буде діяти щонайменше до 2030 року. Тому можна не тільки економити на рахунках за електроенергію, а й заробляти привабливі суми на сонячній енергії», - каже експерт з відновлювальної енергетики Національного екологічного центру Максим Бабаєв.

Таким чином, експерти вважають, що, за розумної політики держави, плідної комунікації з українцями і просуванням ідеї використання альтернативних джерел енергії, вже через декілька років кількість людей, які встановлять у своїх домівках колектори значно збільшиться. А через п’ять років Україна зможе скоротити споживання газу в 4-5 разів.

Вікторія Доскіч