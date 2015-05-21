Рада дала "зелене світло" скасуванню мита на електромобілі

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з третього разу проголосували 242 народні депутати із 341 зареєстрованого у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом пропонується скасувати ввізне мито на транспортні засоби, оснащені електричними двигунами.

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Законопроект розроблено з метою охорони навколишнього природного середовища, забезпечення енергетичної незалежності України, спрощення доступу українського населення до новітніх розробок та технологій, покращення якості та зменшення вартості пасажирських перевезень в Україні.

Завданням законопроекту є створення передумов для зменшення вартості, а відповідно і популяризації електромобілів в Україні, зазначається у пояснювальній записці.

Так, у главі 87 ("Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частин та обладнання") розділу XVII додатку до Закону України "Про Митний тариф України" пропонується встановити, що ставка мита, пільгова та повна, на тролейбуси; транспортні засоби, оснащені електричними двигунами; призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин; інші; велосипеди з допоміжним електродвигуном з номінальною потужністю не більш як 250 Вт, - становить 0%.

Нині пільгова та повна ставка на тролейбуси - по 15%; транспортні засоби, оснащені електричними двигунами, - 8% та 10%, відповідно; призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин; інші та велосипеди з допоміжним електродвигуном з номінальною потужністю не більш як 250 Вт - по 10%.