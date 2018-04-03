"Гостьове" сміття

Львівське сміття мандрує куточками України. Нічними вулицями його розвозять вантажівки-«фантоми», залишаючи по собі гори побутових відходів з притаманним «душком».

«Розпізнавальними знаками», які дозволяють вважати виявлені у різних регіонах відходи львівськими, служать товарні чеки з супермаркетів міста Лева, учнівські зошити і навіть рішення львівських судів.

Це створило певний прецедент і своєрідний виклик для органів місцевого самоврядування: як цьому екологічному лихові дати адекватну відповідь?

До прикладу, на Хмельниччині влада і правоохоронні органи поки зійшлися в клінчі, з’ясовуючи між собою, що робити. Вже пішов другий тиждень після того, як вночі до Берездівської сільської об’єднаної територіальної громади Славутського району «завітали» сміттєві фури зі Львова: два контейнери по 20 тонн були відвантажені на громадському пасовищі у селі Берездів і недіючому тракторному стані у селі Мухарів.

«Є траса Чоп-Київ, яка облаштована камерами відеоспостереження. Завдяки цьому обладнанню можна вирахувати, яка і коли фура заїжджала у наші села, що розташовані за 15 кілометрів від вказаної дороги»,— вважає Берездівський сільський голова Віктор Васьківський.

За його словами, місцеві мешканці за місяць не збирають стільки сміття, скільки їм за один раз «подарували» львівські сміттєвози – це, приблизно, 40 тон.

Голова територіальної громади заявив, що одразу по «пахучій» знахідці був підготовлений «лист щастя» до мера Львова Андрія Садового, який надіслали електронною поштою. Однак із Західної столиці досі немає жодної реакції.

До речі, пан Садовий раніше встиг публічно відкараскатися від аналогічного «вояжу» львівських відходів до Вінницької та Житомирської областей. Мовляв, сміття з львівськими чеками — це витівки політичних опонентів, які штучно розпалюють конфлікт. «Ми ще багато часу будемо мати львівську тему головною, бо така позиція нашої держави – не допомагати, а створити проблему. Ми маємо складний період у житті міста, справа заполітизована і штучно підігрівається», – спробував перекласти з хворої голови на здорову Андрій Садовий.



Але, на думку Васьківського, львівський мер «однозначно у курсі того, що його сміття незаконно вивозиться по країні».За його словами, «сміття вивозить не міська рада, а фірми-перевізники». У той же час, у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради кореспонденту УНІАН відмовилися надати коментар про порядок укладення договорів на збір та вивезення сміття з міста перевізниками.

Мляво відреагували на ситуацію і правоохоронні органи. Замість того, щоб відкрити карну справу за цим ганебним фактом, поліцейські взялися за розшук перевізників та потенційних місць «дислокацій» львівського сміття. Не на диктофон в «органах» зізналися: щоб дати хід справі за екологічною статтею 239 ККУ (Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля), треба назбирати докази солідних збитків. З останніми якраз і проблема.

Як зазначив виконувач обов’язків керівника Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Олег Даценко, до підрахунку збитків за «ввізне» сміття має долучитися Дежгеокадастр. «Приміром, по першій купі сміття, що розташована на сільськогосподарських землях, ми склали відповідний акт перевірки і обстеження. Все це направили до Дежгеокадастру, який має надати нормативно-грошову оцінку засміченої ділянки. Потім будуть підбиті збитки і матеріали передані до прокуратури. З практики скажу: сума збитків не буде великою, оскільки частину відходів вивантажено на асфальт, а іншу — на земельну ділянку. Тому збитки можуть затягнути не більше 10 тисяч гривень», — зауважив еколог.



У цій ситуації місцевих мешканців також шокує безгосподарність: чому сільський голова не вивіз цей непотріб у спеціально відведені місця? Чи сліпо вірить, що мер львів’ян прижене нову фуру і забере львівське сміття назад?..Проте, якщо оперувати такими екологічними штрафами, то мальовничі місця України можуть скоро перетворитися на сміттєві «кургани». Принаймні, у Берездівській сільській об’єднаній територіальній громаді місцеві мешканці й до цього часу ними «милуються».

У Хмельницькій облдержадміністрації зайняли вичікувальну позицію і просто спостерігають за екологічним конфузом. Основна відмовка — це функції поліції шукати порушників і притягувати винних до відповідальності. При цьому, жодних дедлайнів ніхто не називає.

«Органи державної влади повинні діяти у межах Конституції та визначених законодавством повноважень. Нещодавно ми спробували допомогти вирішити один господарський спір, де молокозавод не своєчасно розраховується за здану сировину. І що ви думаєте? Це було розцінено, як перевищення владних повноважень», — заявив заступник голови ОДА Володимир Кальніченко.

Звідси висновок: байдужість влади на місцях та невизначеність у тому, хто і як має вирішувати проблему, буде призводити до появи нових сміттєвих курганів по всій території країни. Аж доки або керівництво держави не вирішить втрутитися, або ж місцеве населення збереться та «винесе з хати» і сміття, і того, хто його розкидає.

Віталій Тараненко