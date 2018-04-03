Нескінченна бурштинова історія

Президент України Петро Порошенко доручав правоохоронним органам розібратися з незаконним видобутком бурштину, який процвітає в Рівненській, Житомирській і Волинській областях, вже понад рік тому – влітку 2015-го. Перші місяці після цього правоохоронці часто звітували то про одне затримання копачів «сонячного каменю», то про інше, розповсюджували повідомлення про вилучення кілограмів бурштину, мотопомп, тощо. Потім ажіотаж на такі новини зник. Та чи вдалося за рік побороти «бурштинову мафію»? Ні.

Боротьба без результату

Звісно, про затримання все ще звітують. Серед них бувають навіть справи досить гучні. Так, ще не стерся в пам’яті багатьох літній візит до Рівного генерального прокурора України Юрія Луценка та затримання заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика, якого звинувачують у «кришуванні» незаконного видобутку бурштину, як з’явилася нова інформація – про нове затримання. На початку вересня правоохоронці затримали одного з районних прокурорів Рівненщини та двох організаторів незаконного видобутку цінного каміння. Але глобально ситуація залишається невтішною.

У тому, що місцева поліція не в змозі (або не хоче) вирішити проблему, не варто будь-кого переконувати. Певно, саме через це в МВС було прийнято рішення ввести в північні райони Рівненщини спецпризначенців, які є вихідцями з інших регіонів України.

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За задумом авторів ідеї, спецпризначенці мали б чесно нести службу і запобігати видобутку бурштину. Та, як і в кожній справі, не все виходить так, як планувалося. За інформацією відділу комунікації поліції Рівненщини, на сьогодні вже зареєстровано факт отримання спецпризначенцем хабара за те, що не перешкоджав мити бурштин. Крім того, для місцевих мешканців вони все одно – чужаки. Які погано знають місцеві ліси та стежки…

Тому і не дивно, що між бурштинокопачами, поліцією та спецпризначенцями все частіше відбуваються сутички з фізичним протистоянням. Наприклад, в одному з інцидентів, що відбувся у липні в місті Сарни, постраждали кілька місцевих молодих людей. Головний поліцейський Рівненщини Сергій Князєв навіть змушений був вибачатися перед мешканцями міста і пообіцяв особисто проконтролювати, щоб винних осіб було встановлено і притягнуто до кримінальної відповідальності. Крім того, Князєв запевнив, що буде вжито заходів щодо відсторонення від посад керівників, які допустили порушення закону своїми підлеглими. «Обіцяю, що завтра спецпризначенців передислокують, щоб не створювати незручностей для місцевих жителів і військових», - заявив він.

Втім, протистояння продовжується. У вересні в урочищі «Азалія» неподалік селища Клесів Сарненського району понад 200 чоловіків у масках і з палицями в руках оточили поліцейських, які прибули на виклик щодо незаконного видобутку «сонячного каменю». Копачі вимагали у правоохоронців залишити північні райони Рівненської області та погрожували вдатися до радикальних дій, якщо поліція не пристане на вимоги. Натовп вдалося розігнати після прибуття підмоги, однак за кілька годин у сусідньому селі ситуація повторилася знову… Авжеж, за фактом масових заворушень було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України (такі дії караються позбавленням волі строком до восьми років).

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За цими подіями з острахом спостерігають у сусідніх «бурштинових» областях. Щоправда, там, таки, спокійніше: у Нацполіції у Житомирській області УНІАН запевнили, що «ситуація з незаконним видобутком бурштину на Житомирщині повністю контрольована», сутичок між поліцією та копачами не зафіксовано, також не було нападів на правоохоронців. «Нелегальний промисловий видобуток бурштину у регіоні не припинено, але його масштаби скоротилися», - зізнається прокурор Житомирської області Любомир Війтович, який раніше ініціював створення міжвідомчих груп правоохоронців для боротьби з незаконними бурштинокопачами.

За його словами, на Житомирщині міжвідомча група успішно працює та, найчастіше, виявляє поодиноких копачів.

Ніякий спецназ не перешкодить промислу

Однак не все так добре і спокійно, кажуть окремі чиновники на місцях, та й самі мешканці бурштинових регіонів. Люди радять не розглядати всіх бурштинокопачів, як щось однорідне, бо старателі діляться на кілька категорій. Хтось нереально збагачується на нелегальному промислі, хтось «працює на пана» за винагороду. Іноді настільки пристойну, що можна легко придбати собі джип за 50-60 тисяч доларів.

До речі, саме тому виникають досить великі сумніви, що після легалізації видобутку бурштину такі старателі працюватимуть за винагороду, яку запропонує їм держава. Тим більше, такий сумний досвід вже був. Коли у 90-х роках було організоване державне підприємство «Укрбурштин», яке мало видобувати «сонячне каміння» та виготовляти з нього ювелірні вироби, задумка виглядала гарно, але пішло все не так.

Перша лінія з промислового видобутку бурштину була запущена поблизу селища Клесів Сарненського району. І, до речі, всі працівники були набрані з-поміж місцевих мешканців. Варто було побачити їх очі, коли після промивки вони знімали з транспортера «сонячні камінчики». І варто було побачити вираз обличчя працівників, коли їм пізніше показали штатний розпис та розміри більш, ніж скоромних зарплат…

Проблема настільки глобальна, що потрібен саме чіткий закон, який не дозволив би старателям, або тим, хто їх «кришує», використовувати нечітко прописані законодавчі норми в інших документах

Повертаючись до сучасної ситуації, слід виокремити ще одну деталь: на Поліссі є чимало місць, куди дістатися правоохоронцям, тим більше не місцевим, практично нереально. Пройти туди зможуть лише місцеві. І ніякий спецназ не перешкодить їм добувати бурштин.

Тому й не дивно, що, попри безпрецедентні заходи правоохоронних органів, на початку вересня на своїй останній прес-конференції у якості губернатора, тепер вже колишній голова Житомирської ОДА Сергій Машковський сказав, що, за його відомостями, процеси незаконного видобутку бурштину у північних регіонах області останнім часом знову набули масового характеру.

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«Узаконити видобуток бурштину не зацікавлені у Верховній Раді», - вважає екс-голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська.

І, зважаючи на темпи «врегулювання» проблеми на центральному рівні, складається враження, що місцева влада у таких оцінках не так і не права.

Проблему не вирішити на регіональному рівні

Звичайно, на сьогодні якісь локальні питання, пов’язані з видобутком бурштину, можна вирішувати, користуючись законом про надра та масою підзаконних актів. Однак проблема настільки глобальна, що потрібен саме чіткий закон, який не дозволив би старателям, або тим, хто їх «кришує», використовувати нечітко прописані законодавчі норми в інших документах.

На сьогодні діапазон пропозицій – як вирішити «бурштинове» питання - доволі широкий. Одні кажуть, що варто швидше прийняти закони, які передбачають суворіше покарання за видобуток бурштину та супротив при цьому правоохоронцям. Інші пропонують узаконити діяльність старателів. Тоді вони цілком легально здаватимуть добутий бурштин та не даватимуть хабарів прокурорам і поліцейським. Але справа ніяк не зрушить з мертвого місця.

Тим часом, в бурштинових регіонах – суцільна плутанина. Наприклад, на одній з останніх сесій депутати Житомирської облради відмовили підприємствам регіону та країни у виділенні землі для видобутку «сонячного каменю». Мовляв, в області і так збираються утворити спеціальне комунальне підприємство, яке, на думку Сергія Машковського, унеможливить незаконний видобуток бурштину та наповнить бюджети різних рівнів, а також дозволить офіційно працевлаштувати сотні жителів декількох районів області.

Дійсно, профільна комісія облради погодила створення комунального підприємства «Бурштин Полісся», однак остаточний розгляд цього питання вже кілька разів переносився. Тому, схоже, вирішувати цю проблему буде вже новий голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма. «Щодо питань незаконного видобутку бурштину позиція голови обласної ради однозначна: ці питання потребують більш детального вивчення у співпраці з правоохоронними органами, екологічною інспекцією та місцевою владою», - заявив він на своєму першому на посаді брифінгу 29 вересня.

На його думку, бездіяльність держави скидає усю відповідальність за незаконний видобуток бурштину на місцеву владу. Але, наразі, коштів на створення комунального підприємства з видобутку «сонячного каменю» в обласному бюджеті немає.

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Втім, щоб зрозуміти, що і створення такого КП не панацея у вирішенні питання незаконного видобутку бурштину, можна поглянути на проблеми, з якими вже стикнулося перше в Україні комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської облради (було утворене за рішенням сесії ще 10 березня 2016 року). Справа у тому, що наразі КП не може почати роботу через відсутність спеціальних дозволів на використання надр від Державної служби геології та надр України. Запросто їх можуть отримати лише державні підприємства (про що йдеться у відповідній постанові Кабміну про новий порядок отримання спецдозволів на користування надрами та порядок проведення аукціонів з продажу таких спецдозволів). Про комунальні підприємства у цьому документі – жодного слова. Тобто, фізичні особи та підприємства, в тому числі – комунальні, щоб розпочати легальний промисел, мають пройти через аукціон.

Втім, за словами т.в.о. директора КП «Волиньприродресурс» Веніаміна Туза, навіть якщо комунальне підприємство буде брати участь в аукціоні, виграти у ньому не зможе. «Там одна проблема: щоб отримати ліцензію треба… гроші. Адже там, де надаються спеціальні дозволи, там найбільша корупція у державі, - говорить Веніамін Туз. - Цей порядок [видачі ліцензій] повинен бути змінений».

Чиновник зазначає, що, на сьогодні, місцева влада і КП «Волиньприродресурс» очікують, що прем’єр Володимир Гройсман внесе зміни до відповідної постанови Уряду, яка була прийнята ще за прем’єра Яценюка. Тільки тоді, коли КП зможе отримати спецдозволи без аукціону, підприємство зможе займатись справою: займатись рекультивацією земель та відновленням лісів, організовувати та координувати діяльність інвесторів (КП безпосередньо не буде займатись видобутком бурштину), які виявили бажання видобувати бурштин на Волині. Таких упродовж 2014-2016 років нараховується вже понад три десятки.