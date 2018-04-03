Вбивча природа: як забруднення навколишнього середовища впливає на здоров’я

Нещодавно було оприлюднено великий звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з яким забруднене навколишнє середовище є однією з найголовніших причин високої смертності у світі. Так, за даними організації, майже чверть населення планети помирають саме через погані екологічні умови: екологічні ризики зумовлюють виникнення понад 100 найнебезпечніших хвороб, і щороку саме вони вбивають 12,6 млн людей, а це - 23% усіх смертей, які трапляються у світі.

Сумна статистика

У ВООЗ зазначають, що два найбільші «екологічні» вбивці у світі – це інсульти та інфаркти (2,5 млн на рік). Далі йдуть хвороби серця (2,3 млн) та рак (1,7 млн), респіраторні хвороби (1,4 млн) та діарея (846 тисяч). У доповіді ВООЗ визначено цілий ряд екологічних причин і їхній зв'язок зі смертністю, а саме: забруднення навколишнього середовища, вплив хімічних речовин, зміна клімату та ультрафіолетового випромінювання, більш ніж 100 захворювань і травм та ін.

Забруднення повітря можна звинуватити в 8,2 мільйона випадків смертей, включаючи вплив вторинного тютюнового диму, який відповідає за серцево-судинні захворювання, рак і хронічні респіраторні захворювання. На думку генерального директора ВООЗ Маргарет Чен, якщо умови навколишнього середовища не стануть кращими, то смертність буде лише зростати. «Здорове навколишнє середовище є фундаментом для здоров'я населення. Якщо країни не вживатимуть заходів, щоб створити безпечне середовище там, де працюють і живуть люди, мільйони хворітимуть і помиратимуть занадто молодими», - наголосила вона.

Кількість смертей від хвороб, зазначених у звіті ВООЗ, вражає і в Україні. На офіційній сторінці Всеукраїнського перепису населення є статистика щодо основних причин смертності серед українців у 2005-2013 роках. Відтак, станом на 2013 рік найчастіше українці помирали через хвороби системи кровообігу (понад 440 тисяч осіб за 8 років) та новоутворень (більше 92 тисяч). За ці роки кількість населення скоротилася на 3,7%. Втім, чи актуальні ці дані сьогодні, сказати важко. Новий перепис давно не проводився, а за останні роки ситуація могла дуже змінитися. І не на краще.

Негативні чинники

Найбільше на здоров’я українців впливає забруднене повітря. Щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється близько 17 млн тонн шкідливих речовин. Крім того, деякі з цих речовин мають значний вплив на зміну клімату, а, відтак, і на погіршення стану здоров’я людей. Свій внесок у забруднення повітря роблять, зокрема, підприємства чорної металургії, енергетики, вугільної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості. Маємо також великі викиди з ТЕЦ та автомобілі, кількість яких щороку зростає. «Не останнє місце займає забруднення повітря різного роду металургійними підприємствами з їх морально і фізично застарілими системами очистки викидів в атмосферу. Впливають також незаконні вирубки лісів в Карпатах, які провокуюсь серйозні природні катаклізми», - розповідає співголова Асоціації зелених України, еколог Ярослав Задесенець.

Крім того, у багатоводній Україні все ж є проблеми з питною водою. Адже більшість джерел сьогодні забруднюють різного роду підприємства та й самі мешканці країни. Саме тому, запаси водних ресурсів на одного українця складають 1,8 кубометрів в рік, а це чи не найнижчий показник у Європі.

Втім, лікарі кажуть, що найбільшу небезпеку становить Чорнобильська катастрофа, наслідки від якої досі не вдалося повністю ліквідувати. «Вибух у Чорнобилі досі становить небезпеку для суспільства. Люди все ще звертаються до нас з проблемами, які виникли після катастрофи. Найбільше постраждали ті, хто в цей період був ще дитиною, адже хвороби проявляються вже у більш зрілому віці», - зазначила лікар львівської Чорнобильської лікарні Тетяна Пошивак.

Погоджується з цією думкою і еколог Володимир Борейко, який каже, що багато людей після вибуху залишились жити в зоні радіації, і за ці роки стан їхнього здоров’я значно погіршився. «1/3 людей досі живуть в неблагополучних районах і піддаються радіації. Крім того, до небезпечних регіонів країни з цієї точки зону, наразі можна віднести також Донбас, Луганськ чи, навіть, Полтаву. Загалом, тривалість життя після незалежності скоротилася на декілька років. Найбільше людей вражає рак та хвороби серця», - відзначив еколог.

Експерти стверджують, що з роками стан речей лише погіршується. Україна - на другому місці в Європі за темпами поширення раку, щороку від цієї хвороби помирають близько 90 тисяч осіб, з них 35% - люди працездатного віку. За останні 10 років кількість хворих зросла на 25%, в той час, коли загальна чисельність населення скоротилася на кілька мільйонів.

Без відповідного законодавства

Жодні дії екоорганізацій чи активістів, які виступають за чисту і безпечну для здоров’я Україну, сьогодні не мають бажаного результату. Найперше, тому, що немає жорсткого контролю за дотриманням законодавства у природоохоронній сфері, а також документів, які регулювали би питання саме здорового навколишнього середовища. «Потрібно зайнятися жорстким і цілеспрямованим контролем всіх законів, які регламентують питання в області екології», - підкреслює Задесенець.

Втім, чекати змін сьогодні не доводиться, адже замість рішучих дій, влада, здається, робить все для того, аби погіршити умови життя українців. Наприклад, після того, як в Україні скасували дозвіл на перевірку підприємств екоінспекціями, навколишнє середовище просто не може покращитися. Один з прикладів – історія з вирубкою і забрудненням лісів у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області. Так, на запит місцевих мешканців і журналістів, у Державній екологічній інспекції тільки розводять руками. Мовляв, для проведення перевірки необхідно отримати на це згоду центрального органу виконавчої влади.

«Скасування дозволів екоінспекціям – це пряма перешкода до нормальних екоумов. Зараз немає надії, що ситуація зміниться, бо кожна наступна влада є все більше антиекологічною», - вважає Володимир Борейко і додає, що можливості для реформ в екологічній сфері у країні є, однак можновладці роблять все для того, щоб українці жили менше.

Зарадити проблемі

Зважаючи на те, що влада пасе задніх у вирішенні проблеми, до рішучих дій повинні братися самі українці, вважають активісти. Втім, суспільство до такого поки що не готове, адже для того, щоб виправити ситуацію, яка склалася протягом багатьох років, треба прикласти чимало зусиль. «Як засвідчує багатовікова практика, змусити слов’янина дотримуватись певних правил може тільки страх перед неминучим покаранням. Думаю, що за прикладом багатьох розвинутих країн, нам просто необхідно посилити штрафи як за порушення екологічних норм і стандартів в промисловості, так і за побутове сміття», - переконаний Ярослав Задесенець.

Втім, еколог вважає, що перед тим потрібно створити необхідні умови як для підприємств, так і для окремих громадян, які готові ставати більш екологічними. За словами Задесенця, починаючи з маленьких змін кожної людини на побутовому рівні, у перспективі можна досягнути порядку у своєму дворі, у місті, у країні.

Однак з такою думкою категорично не погоджується еколог Володимир Борейко. «Зробити що-небудь на побутовому рівні, аби захистити себе, люди просто не здатні. Вони не винні, що в їхніх містах будують величезні підприємства, які шкодять їх здоров’ю. Люди змушені так працювати і жити, бо нової квартири і роботи їм ніхто дати не може», - говорить він.

Тому, на його думку, для початку суспільство повинно звернути особливу увагу на власне ставлення до навколишнього середовища і намагатися причинити якомога менше шкоди природі. Бо на покращення умов життя українця потрібен не один рік і допомога не тільки власної країни, а й міжнародних донорів. Адже поодинці українці, на жаль, не здатні вирішити проблему безпеки Чорнобиля, посприяти будівництву нових очисних споруд чи зупинити незаконну вирубку лісу.

Вікторія Доскіч