Зима близько

У Національному екологічному центрі України (НЕЦУ) будують модель майбутнього України, у якій вся країна живе попри закони фізики та економіки. Екологи впевнено заявляють, що в Україні вдасться виробити електроенергію з … нічого.

У пошуках нових аргументів проти атомної енергетики, антиядерні екологи перевершили себе. Виявляється, в Україні один ворог енергозбереження. І ні, це не енергоємні галузі промисловості, і не житлово-комунальний сектор, і навіть не втрати в мережах, хоча вони і згадуються. Головний ворог - це власне виробник електроенергії, атомні електростанції. «Ядерні монстри» пожирають європейські кредити спеціально, аби українці не могли споживати електроенергію економно та ефективно.

Замість пошуку реальних причин гальмування суспільства на шляху до енергоефективності, антиядерники будують плани із холодними, темними та безробітними зимами. Зате без’ядерними. Ідеологія «проти» - вона штука нераціональна. Чи, можливо, екологи з НЕЦУ мають надію, що закривши бодай один блок-мільйонник, населення почне різко економити енергію, а виробництво стане враз енергоефективним? Ні. Не можна економити те, чого немає. Відключення енергоблоку на ЗАЕС чи на ЮУАЕС призведе до віялових відключень у зимову пору. Ми могли це пережити минулої зими, коли половина теплових електростанцій простоювала без вугілля.

Так, енергоефективність – це один із потужних інструментів боротьби зі змінами клімату. Заходи з енергоефективності направлені на зменшення спалювання викопних видів палива, адже продукти їх згорання спричиняють так званий «парниковий ефект». Для України енергоефективність має не лише екологічне, але й вкрай суттєве економічне значення: наша держава залишається лідером з енергоємності ВВП, це додаткові витрати на паливо для економіки та для населення. Найбільш енергоємними галузями в Україні є металургійна, машинобудівна, хімічна і нафтохімічна промисловості (потенціал енергозбереження, за оцінками експертів, близько 60%), житлово-комунальна сфера, сектор послуг та сільське господарство. При чому, найбільше марнотратство припадає на … природний газ, але аж ніяк не на «мирний атом».

Чому ж так затято екологи протиставляють енергозбереження та атомну енергетику? Можливо, причина не в нерозумінні проблеми, а просто у бажанні закрити однією публікацією два гранти – один, звичний для НЕЦУ, проти атомної енергетики, другий – за просування енергозбереження у контексті боротьби з кліматичними змінами. І це дуже немалі суми для неурядової організації.

Однак, серед інструментів пом’якшення змін клімату заходи з енергоефективності стоять на одному рівні із чистими енергетичними технологіями, в тому числі - з атомною енергетикою. Міжурядова група експертів зі змін клімату (ІРСС) в останньому аналітичному звіті із зверненням до тих, хто приймає політичні рішення, закликає звернути більшу увагу на чисті енергетичні технології, акцентуючи увагу на атомній енергетиці та технології вловлювання та зберігання вуглецю. А екологи НЕЦУ під ширмою боротьби з викидами парникових газів намагаються «викинути» з енергетичного балансу України надефективний запобіжник тим самим викидам парникових газів. Таке лобіювання заборони дружнього до клімату джерела енергії не має логічного пояснення, коли зміна клімату загалом у світі вважається найбільшою глобальною загрозою.

Вікторія Малярчук, експерт Центру зовнішніх інформаційних комунікацій НАЕК «Енергоатом»